Königs Wusterhausen: Langsames Internet macht der Tourist-Info das Leben schwer

Königs Wusterhausen

Wenn Juliane Frank, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Dahme-Seenland, in einer Videokonferenz sitzt, haben ihre Mitarbeiter zwangsläufig Pause. Das Internet in den Büroräumen im Bahnhof Königs Wusterhausen ist dann so langsam, dass das digitale Arbeiten, etwa das Herunterladen oder Öffnen größerer Dateien, nahezu unmöglich wird.

Zuletzt hatte ein Techniker vor Ort gerade einmal sechs Megabits pro Sekunde gemessen, berichtet Juliane Frank kopfschüttelnd. Seit Jahren predigen sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Hoteliers und Vermietern von Unterkünften in der Region, sich digital gut aufzustellen. Wie sich nun herausstellt, hängt der Verband selbst auf einer „langen Leitung“.

Internet: Königs Wusterhausen gut erschlossen

Was die Internet-Bandbreite angeht, gilt das Zentrum Königs Wusterhausens eigentlich als gut erschlossen. Laut Telekom müsste am Bahnhof theoretisch eine Bandbreite mit bis zu 56 Megabits verfügbar sein. Was ist da los?

Das Problem mit dem langsamen Internet ist nicht neu. „Seit Beginn der Pandemie ist es richtig akut geworden“, berichtet Juliane Frank. Corona hat auch beim Tourismusverband dafür gesorgt, dass sämtliche Arbeitsabläufe und Besprechungen online stattfinden. „Für Hybridsitzungen haben wir extra eine komplette Konferenztechnik angeschafft“, so die Geschäftsführerin.

Neue Technik in KW ist nutzlos

Hinzu kommt der Touch-Screen in der Tourist-Information, an dem sich Gäste bereits seit 2019 einen individuellen Urlaubsplan erstellen oder sich über Ausflugsziele und Übernachtungsmöglichkeiten im Dahme-Seenland informieren können. Doch die neueste Technik ist nutzlos, so lange die Internetverbindung zu schwach ist. „Die Seite baut sich so langsam auf, dass die meisten Kunden den Vorgang abbrechen“, sagt Frank.

Bei der Bahn hieß es, man habe zunächst keine Probleme mit dem Internet am Bahnhof Königs Wusterhausen feststellen können. Ein Sprecher teilte mit, dass das Unternehmen der Sache aber weiter auf den Grund gehen will. Diese Nachricht dürfte immerhin ein kleiner Lichtblick für den Tourismusverband sein: „Wir haben über Jahre versucht, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen“, so Frank. Die Suche nach den Ursachen gleicht einer Sisyphusarbeit. Es sind einfach zu viele Akteure und Anbieter vor Ort involviert.

Drosselt die Bahn das Internet am Bahnhof in KW?

Dass das Internet in den Räumen der Tourist-Information so langsam ist, könnte schließlich damit zusammenhängen, dass es sich dort um einen Bahnanschluss handelt. Demnach nutzt die Telekom Leitungen der Bahn mit. „Die Bahn hat alle Bahnanschlüsse begrenzt, damit es nicht zu Beeinflussungen der Bahnsignale kommt“, hieß es auf Nachfrage bei dem Telekommunikationsunternehmen.

Ohne Freigabe durch die Deutsche Bahn dürfe man die Internetgeschwindigkeit am Bahnhof nicht einfach erhöhen, auch wenn dies in der Theorie möglich wäre. Perspektivisch könne nur ein Glasfaseranschluss Abhilfe schaffen, hieß es weiter.

„Wenn da tatsächlich eine Drosselung drin ist, müssen wir darüber reden, wie zeitgemäß das noch ist“, sagt Frank. Als Mieterin sind ihr die Hände gebunden. Sie wünscht sich eine dauerhaft stabile Lösung, ohne dafür noch Jahre auf Glasfaser warten zu müssen.

Dann doch lieber ausziehen? Ein Umzug in andere Geschäftsräume ist für Juliane Frank momentan die letztmögliche Option. Die zentrale Lage am Bahnhof möchte der Tourismusverband nur ungern aufgeben.

Von Josefine Sack