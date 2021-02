Königs Wusterhausen

Die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen bat um Spenden für Tablets, die Grundschüler aus bedürftigen Familien erhalten sollen. Jetzt sind die ersten Geräte übergeben worden.

15 Tablets wurden an Schulsozialarbeiter von Königs Wusterhausener Grundschulen überreicht. Sie vergeben sie an Mädchen und Jungen, die sich ein Tablet nicht leisten können. Mit den Geräten können sie nun am digitalen Lernen zu Hause während des Lockdowns teilnehmen. „Der Bedarf ist damit leider bei weitem noch nicht gedeckt“, teilte Thomas Thiele mit, er ist Geschäftsführer des Stadtjugendrings, SJR, in Königs Wusterhausen.

Gemeinsamer Spendenaufruf

Der SJR hatte den Spendenaufruf gemeinsam mit weiteren Vereinen und Organisationen unterstützt. Der Humanistische Regionalverband, die Kreissportjugend Dahme-Spreewald, der Kita-Elternbeirat und der Jugendbeirat Königs Wusterhausen waren mit beteiligt. Die Bürgerstiftung hatte im Januar für den Kauf von Tablets für Grundschüler um Spenden gebeten, mit denen die ersten Geräte angeschafft werden konnten. Es kann weiter Geld gespendet werden: Bürgerstiftung Königs Wusterhausen, IBAN: DE86 1009 0000 2224 4440 04 Verwendungszweck: Tablets für Homeschooling.

Weitere 18 Tablets sollen laut Bürgerstiftung in den kommenden Tagen übergeben werden. Der 2. Vorsitzende der Bürgerstiftung, Thomas Schmidt, sagte der MAZ, es würden noch rund 8000 Euro gebraucht, damit alle betroffenen Grundschüler mit Tablets ausgestattet werden können. Laut Thomas Schmidt wurde ein Bedarf für 60 Familien ermittelt.

Bei Kaden Küchen wurden 12 gespendete Laptops für Gesamtschüler an die beiden Schulsozialarbeiter überreicht. Quelle: Privat

Ohne mobile Endgeräte seien die betroffenen Schüler beim Lernen unter den Bedingungen des Lockdowns benachteiligt, so die Initiatoren. Sie kritisieren, dass Förderprogramme des Bundes und des Landes zu schleppend umgesetzt werden. Die Geräte würden sofort gebraucht. Anders als bei den staatlichen Hilfen, bei denen die Geräte den Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden, können die Familien die gespendeten Geräte von der Bürgerstiftung behalten. „Uns geht es darum, den digitalen Notstand dauerhaft zu beseitigen“, sagte Thomas Schmidt.

Laptops für Gesamtschüler

In einer weiteren Spendenaktion waren zuvor bereits erfolgreich Laptops für Schüler der Oberstufe beschafft worden. Zwölf Geräte für die Königs Wusterhausener Gesamtschule wurden kürzlich bei Kaden-Küchen an die beiden Schulsozialarbeiter überreicht, die sie anschließend zu den Empfängern brachten. Weitere 50 Laptops, die vom Medizintechnik-Unternehmen Medtronic gespendet wurden, sollen laut Thomas Schmidt in dieser Woche angeliefert und dann umgehend verteilt werden.

Von Frank Pawlowski