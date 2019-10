Königs Wusterhausen

Das Klavierspiel von Leon Gurvitch erfüllte bereits die Carnegie Hall in New York. Und zum wiederholten Male kann man den Pianisten auch in Königs Wusterhausen erleben. Am Sonntag, dem 13. Oktober, steht er um 17 Uhr mit seinem Ensemble und der israelischen Sängerin Sigalit Feig auf der Bühne des Senderh...