Königs Wusterhausen

Liebespaare in Königs Wusterhausen sollen ein neues Objekt bekommen, an dem sie ihre Liebesschlösser anbringen können. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch beschlossen.

Ursprünglich hatten Liebespaare ihre Schlösser direkt am Geländer der Mühlenbrücke angebracht. Über die Jahre kam dort eine Vielzahl an Schlössern zusammen, was zu Problemen führte. Zum einen verursachten die Schlösser Roststellen am Geländer, die die Lebensdauer der Brücke beeinträchtigen. Zudem bringen die Schlösser auch ein erhebliches Gewicht auf die Waage, was für die Statik der Brücke problematisch sein kann. Die Stadt hatte deshalb in diesem Jahr sämtliche Schlösser entfernen lassen.

Geplante Kosten: 5000 Euro

Andererseits wollten sich die Stadtverordneten nun auch nicht völlig unromantisch geben. Deshalb hatte die SPD-Fraktion beantragt, ein Ersatz-Objekt zu installieren, an dem die Schlösser dauerhaft und gefahrlos angebracht werden können. Das Objekt soll im direkten Umfeld der Brücke aufgestellt werden. Wie es aussehen könnte, ist noch unklar. Es soll aber laut Beschlusstext „eine ausreichende Größe haben, damit eine Vielzahl solcher Schlösser angebracht werden können.“ Das Design soll zu zudem zum Thema der Liebesschlösser passen und einen Bezug zu Königs Wusterhausen aufweisen. Die Kosten sollen sich auf rund 5000 Euro belaufen.

Ganz unumstritten war das Thema in der SVV allerdings nicht. Die AfD-Fraktion hielt den Vorschlag für sinnlos. „Die Leute werden weiterhin an die Brücke gehen und dort ihre Schlösser anbringen“, sagte AfD-Fraktionschef Jan Schenk. Steffen Clasen (FWKW) plädierte dafür, das Anbringen der Schlösser an der Brücke grundsätzlich zu dulden, sie aber alle drei Monate zu entfernen und darauf auch per Schild hinzuweisen.

Ludwig : Haben Möglichkeit von Liebesschlössern damals nicht bedacht

Stefan Ludwig (Linke) sprach sich hingegen für ein Zusatzobjekt aus. Man habe in der Königs Wusterhausener Kommunalpolitik lange um die Brücke gekämpft, sagte der Ex-Bürgermeister.

„Die Tradition des Schlösserbefestigens gab es damals aber noch nicht, und die Möglichkeit, dass tonnenweise Schlösser am Geländer angebracht werden und die Brücke dafür zu schwach sein könnte, haben wir damals nicht bedacht.“ Deshalb sei ein Ort, an dem man legal Schlösser anbringen kann, wünschenswert.

Der Antrag wurde letztlich mit knapper Mehrheit angenommen. Da der Tagesordnungspunkt nach einer 45-minütigen Lüftungspause diskutiert wurde, war die Verwaltung einschließlich Bürgermeister sowie mehrere Vertreter von FWKW, UFL und UBL zur Abstimmung nicht mehr anwesend.

Von Oliver Fischer