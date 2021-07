Königs Wusterhausen

Ein Linienbus und ein Opel waren am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr an einem Auffahrunfall am Abzweig zu einem Gewerbegebiet beteiligt. Scheinbar wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand verletzt. Es blieb bei einem Blechschaden, der auf eine Summe in Höhe von rund 2000 Euro geschätzt wird. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline