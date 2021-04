Königs Wusterhausen

Die Linken in Königs Wusterhausen stellen keinen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 4. Juli auf. Das haben die Mitglieder entschieden. Aber sie unterstützten die Kandidatur von Michaela Wiezorek und schließen sich damit dem Vorschlag des Bündnisses „Ja zu KW“ an, das Wiezorek als gemeinsame Kandidatin nominieren will.

Die 59-Jährige hatte sich auf einer Marathonsitzung am 27. März den Mitgliedern von CDU, SPD, Bündnisgrünen, Linken sowie den Bürgervereinigungen Wir für KW und BVO vorgestellt und dort eine breite Unterstützung erhalten. Bis auf die Linken befürworteten alle Parteien und Vereinigungen die Aufstellung der parteilosen Rathausmitarbeiterin Michaela Wiezorek als gemeinsame Bürgermeisterkandidatin.

Vorschlag für Stefan Ludwig

Die Linken wollten sich dazu noch auf einer Mitgliederversammlung verständigen, die am 7. April stattfand. Laut Wippold wurde dabei auch die Frage erörtert, ob die Partei einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken will. In der Versammlung wurde Stadtverordneter Stefan Ludwig vorgeschlagen, der von 2002 bis 2009 Bürgermeister in Königs Wusterhausen und von 2016 bis 2019 Justizminister in Brandenburg war.

Ex-Bürgermeister Stefan Ludwig (Linke) will nicht wieder kandidieren. Quelle: Frank Pawlowski

Ludwig habe eine Kandidatur aber abgelehnt und statt dessen dafür geworben, Michaela Wiezorek zu unterstützen. Das werden die Linken nun gemeinsam mit dem Bündnis tun. „Dafür hat sich eine große Mehrheit entschieden“, sagte Wippold. Offiziell nominiert werden soll Michaela Wiezorek als Bürgermeisterkandidatin der Listenvereinigung „Ja zu KW“ am 23. April auf dem Sportplatz in Senzig. An der Versammlung unter freiem Himmel nehmen Mitglieder der Parteien und Vereinigungen teil, die in dem Bündnis vertreten sind.

Frist bis 29. April

Noch bis zum 29. April können Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. Juli angemeldet werden. Die ÖDP hat den Königs Wusterhausener Andreas Strecker als Bürgermeisterkandidat nominiert, die Wählervereinigung FWKW will ebenfalls einen Bewerber ins Rennen schicken. Die AfD Königs Wusterhausen wird hingegen wohl keinen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Endgültig entschieden sei das laut Fraktionschef Jan Schenk aber noch nicht.

Der bisherige Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) war am 7. März in einem Bürgerentscheid von den Königs Wusterhausenern mit 9411 zu 5416 Stimmen abgewählt worden. Er musste den Chefsessel im Rathaus nach nicht einmal der Hälfte der achtjährigen Amtszeit wieder räumen. Ennullat hatte das Amt im Oktober 2017 angetreten.

28 Wahleinsprüche

Bei der Königs Wusterhausener Wahlleiterin liegen 28 Einsprüche zur Abwahl vor, wie das Rathaus auf MAZ-Anfrage mitteilte. Es handele sich im Wesentlichen um Wahleinsprüche, die sich auf den SVV-Beschluss vom 8. Januar zur Durchführung des Abwahl-Bürgerentscheids, auf den geführten Wahlkampf sowie auf einzelne Vorfälle zur Briefwahl oder in den Wahllokalen am 7. März beziehen, an dem der Bürgerentscheid stattfand.

Die Einsprüche werden nun an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet, versehen mit einer Stellungnahme der Wahlleiterin. Der SVV obliegt als sogenanntes Wahlprüfungsorgan die Prüfung der Einsprüche. Sie muss entscheiden, ob Einwände zur Ungültigkeit der Abwahl führen können. Die Beratung und Entscheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung und ist für den 10. Mai vorgesehen. Die Unterlagen werden über das Ratsinformationssystem auch öffentlich zur Verfügung gestellt.

Keine aufschiebende Wirkung

Gegen die Entscheidung der SVV steht dann die Klage vor dem Verwaltungsgericht Cottbus offen mit einer Frist von einem Monat. „Wahleinsprüche haben keine aufschiebende Wirkung, daher wird die Neuwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters vorbereitet“, teilte Stadtsprecherin Uschi Schlecht mit.

Der Königs Wusterhausener Wahlausschuss hatte am 11. März das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids festgestellt. Hinweise auf schwerwiegende Mängel seien weder durch die Wahlleitung noch durch den Wahlausschuss bestätigt worden, heißt es in der Mitteilung des Rathauses. Laut Wahlleiterin Dana Zellner handele es sich um kleinere Dokumentationsfehler, die erfahrungsgemäß bei jeder Wahl auftreten würden.

Von Frank Pawlowski