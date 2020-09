Königs Wusterhausen

Die Sitzung der Stadtverordneten in Königs Wusterhausen am heutigen Montag wird mit Spannung erwartet – und das hat mehrere Gründe. Es ist die erste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) nach Swen Ennullats Rückkehr aus dem Zwangsurlaub. Man darf gespannt sein, ob es Signale des Aufeinander-Zugehens geben wird. Wobei die Hoffnungen nicht allzu groß sein sollten, in den vergangenen Tagen gab es schon wieder reichlich Stoff für Streit. Die Unterstützer des Bürgermeisters hatten bereits für 16 Uhr zu einer Demo vor dem Rathaus aufgerufen. Die Gegner Ennullats werden sich dann eher in der Sitzung bemerkbar machen – unter anderem mit einem Disziplinarverfahren, das gegen den Bürgermeister eingeleitet werden soll. Überdies ist die Tagesordnung episch – sie umfasst knapp 50 Tagesordnungspunkte. Die MAZ berichtet live.

So läuft die Sitzung:

Für die öffentliche Diskussion: 11 Stimmen. Dagegen: 22. 1 Enthaltung.

Der Antrag ist abgelehnt.

Ennullat besteht auf öffentlicher Debatte - die Vorwürfe gegen ihn seien ja auch öffentlich. Es wird abgestimmt.

Stefan Ludwig erklärt, eine öffentliche Diskussion über mögliche Dienstvergehen des Bürgermeisters sei rechtlich nicht möglich. Swen Ennullat scheint darin aber kein Problem zu sehen. "Wenn der Beamte Ennullat betroffen ist, kann der Beamte Ennullat gerne sagen: Sprechen Sie öffentlich über mich."

Auch neu: Einige „Zaungäste“ wohnen der Sitzung bei, indem sie von außen (durch die Fenster) das Geschehen in der Halle verfolgen.

Die AfD beantragt, dass eine Diskussion über Swen Ennullats Dienstvergehen öffentlich geführt werden soll.

Theresa Nordhaus teilt mit: Eine Petition von Jens Richter „Zurück zur sachorientierten Tagespolitik“ sei nicht fristgemäß eingereicht worden. Er werde in der kommenden Sitzung beraten.

Der Bürgermeister sagt, er wisse nicht, was gegen eine private Veröffentlichung eines Tagesordnungspunktes spricht. Er habe privat von dem Tagesordnungspunkt erfahren.

Stefan Jablonski (CDU) kritisiert den Bürgermeister dafür, dass er Teile der Tagesordnung noch während laufender Fristen über dessen privaten Facebook-Account öffentlich machte.

Nach zwei Stunden sollen alle die Halle verlassen. Dann wird gelüftet.

17.04 Uhr: Es geht los.

17.02 Uhr: Theresa Nordhaus (Grüne) wird heute die Sitzung leiten.



17.01 Uhr. Pünktlich geht es heute nicht los.

Demonstranten klopfen an ein Fenster der Dinter-Halle. Sie haben ein Transparent dabei: Raus mit dem Schmutzfinken aus der SVV.

Die Schlange vor der Halle is immer noch lang, aber es wird niemand mehr eingelassen. Es ist voll, heißt es. Wer bis jetzt nicht reingekommen ist, wird mit dem MAZ-Ticker Vorlieb nehmen müssen.

Gegenüber den Pro-Ennullat-Demonstranten haben sich Mitglieder von „Die Partei“ postiert. Sie bejubelten den Bürgermeister bei dessen Ankunft nicht, sondern erinnerten ihn an ihrer Meinung nach „nicht gehaltene Wahlversprechen“.

Von Oliver Fischer und Ekkehard Freytag