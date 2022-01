Königs Wusterhausen

Drei Männer (23, 36 und 37 Jahre alt) stahlen am Sonntagmorgen Gartengeräte, Getränke und einen Tretroller aus zwei Schuppen in der Cottbuser Straße in Königs Wusterhausen. Der Eigentümer eines der Grundstücke bemerkte die Täter und wollte sie zur Rede stellen. Die Polizei fasste die Flüchtigen und fand noch mehr Diebesgut und Drogen. Einen der Täter hatte die Staatsanwaltschaft Berlin bereits zur Festnahme ausgeschrieben. Die anderen wurden vorläufig festgenommen.

Von MAZonline