Am Krankenhaus in der Köpenicker Straße in Königs Wusterhausen sollen wiederholt Busse an der Haltestelle vorbei gefahren sein, obwohl dort Menschen warteten. Im Achenbach-Krankenhaus häuften sich deshalb zuletzt die Beschwerden. Die Regionale Verkehrsgesellschaft RVS nimmt ihre Fahrer jedoch in Schutz.

Ärgerlich für Patienten

Das Klinikum Dahme-Spreewald berichtet von mehreren Fällen, in denen Patienten an der Haltestelle stehen gelassen wurden. „Oft sind es ältere Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und im Bushäuschen warten“, sagt Sprecherin Ragnhild Münch. „Das ist wirklich sehr ärgerlich.“ Nachfragen der Klinikums bei der RVS hätten nichts gebracht.

RVS-Sprecher Lutz Strohschein. Quelle: Frank Pawlowski

Laut RVS-Sprecher Lutz Strohschein ist bei der Busgesellschaft bisher eine Beschwerde eingegangen. Er bestreitet nicht, dass es weitere Fälle geben könnte. Die Schuld sieht er aber nicht bei den Busfahrern. „Sie sind nicht verpflichtet, zu halten, wenn sich Personen im Wartehäuschen befinden“, sagt er.

Das gelte für alle Haltestellen mit Bushäuschen. Strohschein berichtet, dass in den Wartehäuschen auch Menschen sitzen, die gar nicht mit dem Bus mitfahren wollen. Wer das tun will, müsse zu sich zur eigentlichen Haltestelle begeben, damit die Fahrer ihn sehen können.

Deshalb fahren Busse weiter

In der Köpenicker Straße liegt das Wartehäuschen etwas versteckt hinter einem Baum. Es grenzt an das Krankenhausgelände. Ein paar Schritte entfernt, direkt an der Straße, steht das Halteschild. Der Bus biegt aus dem Weg am Krankenhaus in die Köpenicker Straße ein. Es sind nur rund 50 Meter bis zu Haltestelle. Laut Strohschein verlangsamen die Busse die Fahrt. Die Fahrer schauen, ob jemand an der Haltestelle steht. „Wenn niemand Anstalten macht, sich dort hinzustellen, fahren die Busse weiter.“

Für das Klinikum ist das eine unzureichende Erklärung. Hier wünscht man sich von der RVS mehr Rücksicht auf Patienten. Nach den Erfahrungen des Klinikums warten sie im Bushäuschen, weil sie mit dem Bus mitfahren wollen. Lutz Strohschein bleibt dabei und bittet Fahrgäste auch sonst um Entgegenkommen. Wenn sie Fahrgeld oder Fahrschein sowie Alltagsmaske bereithalten, können die Stopps zügiger absolviert werden.

Am Bahnhof Königs Wusterhausen verpassen Fahrgäste des RE 2 aus Cottbus den Bus zum Krankenhaus. Er fährt jetzt früher los. Nach dem Ende des Straßenbaus in Wildau soll der Anschluss wieder klappen. Quelle: Frank Pawlowski

Ein weitere Beschwerde kommt von Mitarbeitern des Klinikums, die mit der Regionalbahn nach Königs Wusterhausen kommen. Seit dem Fahrplanwechsel verpassen sie am Bahnhof den Bus zum Achenbach-Krankenhaus. Er fährt jetzt genau dann los, wenn der RE 2 aus Cottbus eintrifft. Zuvor lagen einige Minuten dazwischen, so dass die Bahnfahrer den Bus noch erreichen konnten. Die Klinikmitarbeiter müssen nun rund 15 Minuten zu Fuß gehen, mit dem Bus sind sie in zwei Minuten am Ziel. Das Warten auf den nächsten Bus, der gut 20 Minuten später fährt, lohnt sich nicht.

Baubedingte Einschränkung

RVS-Sprecher Lutz Strohschein begründet das mit den Bauarbeiten auf der Landesstraße zwischen Königs Wusterhausen und Wildau. Die Linie werde dadurch unterbrochen. Busse aus Königs Wusterhausen fahren in Wildau auf der Umleitung bis zur bis zur Schmiedestraße und kehren dort um. In Königs Wusterhausen fahren sie weiter als Stadtlinie. Damit sie rechtzeitig zurück seien, müssten sie früher losfahren.

Er bittet um Verständnis. „Diese Einschränkung ist vorübergehend, ließ sich aber nicht vermeiden“, sagt Lutz Strohschein. Sobald die Straße in Wildau fertig ist, Ende November ist das geplant, soll der Bus wieder zur gewohnten Zeit am Königs Wusterhausener Bahnhof abfahren, also fünf Minuten nach Ankunft der Regionalbahn aus Cottbus.

Von Frank Pawlowski