Königs Wusterhausen

Beamte stoppten Sonntagmittag einen Audi in der Halskestraße in Königs Wusterhausen, dessen Fahrer offenbar berauscht unterwegs gewesen war. Der Drogenvortest bei dem polizeibekannten Berliner (33) zeigte positive Reaktionen auf Kokain und Opiate an. Der Mann musste daher eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Zudem wurde bereits nach dem Mann gefahndet, da sein Führerscheins zur Durchsetzung eines Fahrverbotes eingezogen werden sollte.

Von MAZonline