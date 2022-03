Königs Wusterhausen

„Eigentlich war der Lehrerberuf nicht meine erste Wahl“, bekennt Marion Bethge, die bis kürzlich die Erich-Kästner-Grundschule in Königs Wusterhausen leitete.

Der Abschiedstrubel nach 44 Jahren im Schuldienst hat sich gelegt. Das Adieu von Berufskollegen, die sie seit Jahrzehnten begleiteten, all die Glückwünsche von Eltern, die sie vor Jahren selbst schon unterrichtete, sind vorbei. So blieb in den vergangenen Tagen schon ein wenig Zeit für eine erste Reflexion.

Leistungssport, Chemie und Mathe

Als Ruderin galt ihre Leidenschaft Mitte der 1970er Jahre eigentlich der Chemie. Das aber ließ sich mit dem Leistungssport nicht vereinbaren, sodass sich die gebürtige Rathenowerin entschloss, am Lehrerbildungsinstitut in Potsdam Unterstufenlehrerin zu werden. „Eine Entscheidung, die ich bei allen Höhen und Tiefen bis heute nicht bereut habe“, sagt sie. Später sattelte sie noch ein Ergänzungsstudium für Mathematik und Deutsch drauf.

Als sie 1978 als junge Lehrerin im Kreis Königs Wusterhausen startete, bot man ihr eine Unterkunft im Bahnhofshotel in Königs Wusterhausen an. Wohnungen gab es nicht. Sechs Jahre unterrichtete sie an der damaligen Polytechnischen Oberschule (POS), der alten Federstube, in Mittenwalde. In dem maroden Schulgebäude bröckelte der Putz, die Toiletten befanden sich auf dem Hof und der Sportunterricht fand in einem Kneipensaal statt.

Als 1986 die nagelneue POS II in Bestensee eröffnet wurde, gehörte sie zum dortigen Team. Einen Namen bekam die Schule nicht mehr, dann kam die Wende. „Unter Schulleiter Peter Bodenstein war das eine herrliche Zeit“, bekennt Bethge. In der Wendezeit fuhr die ganze Schule samt Hort und Eltern eine Woche nach Prebelow. Später veranstalteten die Bestenseer für alle Mädchen und Jungen der fünften und sechsten Klassen im Januar immer ein Ski-Lager in Tschechien mit Rodeln, Langlauf und Abfahrt. „Dafür mussten alle Lehrer bei uns Skifahren lernen. Herrlich!“, schmunzelt die 64-Jährige.

Eltern engagieren sich heute weniger für die Schule

Solche Höhepunkte sind Bethge zufolge, die 2010 die Leitung der Erich-Kästner-Grundschule in Königs Wusterhausen übernahm, heute kaum noch möglich. Vielfach sind Klassenfahrten schon problematisch, weil Eltern dies aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr wünschen. Auch leiden weitaus mehr Kinder als früher unter akutem Heimweh, weil sie teilweise ein fernab von der „Käseglocke“ der Eltern nicht mehr gewöhnt sind. Gelitten hat auch die Beweglichkeit der Kinder. Manche können selbst hier in der Region nicht Rad fahren. Als bedauerlich bewertet Bethge auch, dass die Bereitschaft der Eltern, sich für Schulbelange zu engagieren, stark rückläufig ist. An der Kästnerschule zählt der Förderverein bei 500 Kindern nur etwa 60 Mitglieder.

„Aber natürlich sind die Kinder immer Kinder geblieben, die toben gern, spielen Fußball und sind für Erlebnisse in der Natur wie eine Radtour mit Picknick zu begeistern“, sagt Bethge. Auch an so mancher Diskussion über das Schulessen, die Pausengestaltung oder die Benotung hat sich in all den Jahren kaum etwas geändert.

Kinder müssen mehr Medienkompetenzen aufbauen

Drastisch verändert aber hat sich die Bedeutung des Elternhauses. „Schon in der Grundschule zeigt sich die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Während das eine Kind nicht einmal ein Pausenbrot mitbekommt, hantiert das andere wie selbstverständlich mit Handy, Tablet und Computer“, sagt die ehemalige Schulleiterin. Unter diesen Bedingungen allen Kindern gerecht zu werden, sei eine ungeheure Herausforderung für die jungen Lehrer. Dringend geboten ist der Mathematiklehrerin zufolge ein Unterrichtsfach Medienkompetenz, um den Kindern die Chancen, aber auch die Risiken bezüglich Fakenews, diverser Betrugsmaschen, Mobbing bis hin zur Kinderpornografie aufzuzeigen.

Marion Bethge setzt sich intensiv für ein Fach Medienkompetenz ein. Quelle: Franziska Mohr

Damit Marion Bethge das Pausenklingeln aber nicht doch noch irgendwann vermisst, arbeitet sie auch weiterhin im Bundesausschuss der Mathematik-Olympiade mit. Außerdem möchte sie wieder mehr Saxofon spielen sowie ihrem Hobby, der Astronomie, frönen. Ihre Lust auf Neues leben sie und ihr Mann mit dem Wohnmobil aus, das sie noch quer durch Europa lenken wollen. Für ihren Ruhestand insgesamt wünscht sich Marion Bethge vor allem: Geistig fit zu bleiben und dass überall auf diesem Planeten die Menschen wieder stärker zueinander finden.

Von Franziska Mohr