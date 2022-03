Königs Wusterhausen

Die Maske ist seit über zwei Jahren der tägliche Begleiter. Noch immer gibt es Alltagssituationen, wo sie Menschen beeinflusst. Gerade auch Logopädinnen wie Christine Schlickeisen und Karoline Rieder von der Praxis für Logopädie-Christine Schlickeisen in Königs Wusterhausen. Beide mussten in den zwei Jahren lernen, die Masken in ihren Berufsalltag einzubauen.

Laut den Corona-Vorschriften müssen die beiden Logopädinnen ihre Masken tragen, sobald sich eine andere Person im Raum aufhält. Auch bei den Sprachbehandlungen gilt diese Regel. „Auf einmal hatten wir nur noch unser halbes Gesicht zur Verfügung“, schildert Rieder.

In der Regel arbeiten die beiden mit einem überdeutlichen Mundbild, um Laute beizubringen. Die Kinder können so sehen, wie sie die Lippen bewegen müssen, um den Laut zu erzeugen. Jeder hat Spiegelneuronen und macht die Laute intuitiv nach. Das fällt seit der Maske weg.

Eltern aus Königs Wusterhausen einbezogen

Um weiterhin die Mundbewegungen optisch zu veranschaulichen, benutzen Schlickeisen und Rieder Bilder von Mundbewegungen. Manchmal hilft es auch, wenn sie zusammen mit Kindern den Mund malen oder die Wange bei einem „SCH“ vorschieben. Zudem setzen sie auch auf mehr Elternarbeit. Sie weisen die Eltern an, zuhause ganz übertrieben mit dem Kind zu reden. So können die Kinder dort die Mundbewegungen lernen.

Hin und wieder nehmen beide die Maske für Sekunden ab, um einen Laut nachzumachen. Manchmal kam es vor, dass die Patienten nicht in die Praxis kommen konnten, weil sie in Quarantäne waren. Dann haben die beiden Videobehandlungen durchgeführt, bei denen sie keine Masken brauchten. „Danach konnten wir deutlich den Fortschritt bemerken“, sagt Rieder.

Logopädinnen sprechen lauter mit Patienten, die schwer hören

Trotz der ganzen Alternativen müssen die Patienten die Laute besonders durch den Hörkanal lernen. Das klappt bei einigen, allerdings kommen auch viele Patienten mit eingeschränkter Hörwahrnehmung. Besonders bei den älteren Patienten müssen die beiden Logopädinnen jetzt noch lauter und deutlicher sprechen, als sowieso schon. Das belastete ihre Stimme enorm. „Man muss seine Stimme so gut schützen, wie man kann“, sagte Rieder. Wenn sie bemerkte, dass die eigene Stimme an Grenzen kam, sprach sie leiser. Auch wenn das bedeutete, dass die Patienten sie schlechter verstanden.

Schlickeisen hat versucht, so oft wie möglich Stimmpausen einzubauen. „Ich habe mich oft ans Fenster gestellt und einfach frische Luft geholt. Das hat mir sehr geholfen“, sagte sie. Auch viel trinken und langsamer sprechen half ihnen bei Stimmschwierigkeiten. Neben den Einschränkungen für die Behandlung wurden auch die emotionalen Bindungen zu den Patienten durch die Maske eingeschränkt. „Du kannst nicht mehr sehen, ob die Person vor dir lächelt oder nicht. Man muss jetzt viel an den Augen erkennen“, sagt Schlickeisen.

Masken bieten Schutz

Trotz all der Schwierigkeiten sind die Logopädinnen froh, die Maske weitertragen zu müssen. Da sie auch viel mit Risikogruppen zu tun haben, schützen sie sich und andere vor Ansteckungen. Dass die Maske aber dauerhaft in den Beruf getragen wird, können sie sich nicht vorstellen. Viel mehr sollte es bei einer entspannteren Lage zu einer individuellen Entscheidung werden. „Irgendwann werden wir gucken, wie weit kann ich gehen oder was kann ich zulassen“, sagte Rieder.

Die Nachfrage an Logopäden war laut Schlickeisen schon vor der Pandemie sehr hoch. Welche Spätfolgen durch den Lockdown noch auftreten werden sei noch nicht absehbar. Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden, hätten kaum Sprachförderung bekommen. Wie viele davon betroffen sein könnten, kann Schlickeisen nicht abschätzen.

Von Laura Verseck