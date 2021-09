Königs Wusterhausen

Am Freitagmorgen griff ein Mann in der Potsdamer Straße in Königs Wusterhausen einen Busfahrer an. Der 30-jährige Angreifer wollte keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Als der Busfahrer ihn aus diesem Grund des Busses verwies, weigerte sich der Mann und schlug dem 41-jährigen Fahrer ins Gesicht. Die Polizei ermittelte, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Er wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.

Von MAZonline