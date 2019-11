Astronomie-Phänomen an der Schule präsentiert

Königs Wusterhausen

Merkur-Transit, bei diesem Begriff zuckt so manch einer die Achseln. Am Montag konnte man dieses Ereignis beobachten. Der Merkur kreuzt von der Erde aus gesehen die Vorderseite der Sonne. Dieses Ereignis wird als Transit bezeichnet, letztmalig geschah dies 2016. Weil die Ebene der Merkurbahn nicht exakt in der gleichen Ebene wie die Erdbahn liegt, zieht er für gewöhnlich scheinbar über oder unter der Sonne durch.

0,003 Prozent der Sonnenfläche verdunkelt

Der Fachbereich Astronomie des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Königs Wusterhausen hatte am Montag zur öffentlichen Beobachtung auf den Schulhof eingeladen. 0,003 Prozent der Sonnenfläche dunkelte der Merkur ab. Auf Grund der geringen Größe war zur Beobachtung ein Teleskop erforderlich. Dieses musste einen installierten Sonnenfilter haben oder das Teleskopbild projizieren.

Zwei Schulteleskope – Telemeter mit Sonnenfilter und Projektionsmethode und ein Herschel-Prisma, das Astronomielehrer Felix Bolling mitgebracht hatte, standen für die Beobachtung bereit. Nicht nur die Schüler nutzen die Gelegenheit den kleinen Punkt auf der Sonne zu suchen. Auch bei den Lehrern und zufällig Vorbeikommenden war das Interesse groß. Sieht aus wie ein Staubkorn auf der Scheibe, so die Reaktion der Betrachter. „Ich finde das cool, da sieht man einmal wie groß die Sonne ist und wie klein die Planeten“, stellte Neuntklässlerin Jule Gersdorf fest.

Bis 2032 gedulden

„Es ist wichtig, dass die Schüler auch einmal etwas aktuell sehen können, was sie sonst immer nur in der Theorie erfahren“, sagte Astronomielehrer Uwe Schierhorn. Wer das Ereignis am Montag verpasste, muss sich bis zum Jahr 2032 gedulden – dann findet der nächste Merkurtransit statt.

Von Gerlinde Irmscher