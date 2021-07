Anfang Juli haben die Menschen in Königs Wusterhausen Michaela Wiezorek vom Bündnis 21 mehrheitlich zur neuen Bürgermeisterin gewählt – am Montag wurde sie nun offiziell in ihr Amt eingeführt. Nach den Querelen der Vergangenheit war die frisch gebackene Amtsträgerin darum bemüht, Zusammenhalt und Aufbruchsstimmung zu verbreiten.