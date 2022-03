Königs Wusterhausen: Montessori-Schule bleibt in Ziegenhals

Königs Wusterhausen

Mindestens ein Jahr lang hat man sondiert, geprüft, Optionen besprochen. Am Montag nun hat sich Thomas Enkelmann, Geschäftsführer des Schulträgers FAWZ, entschieden: Die Montessori-Schule bleibt mit Grundschule, Gesamtschule und Hort auch künftig in Königs Wusterhausen an ihrem jetzigem Standort in Ziegenhals. „Unsere Schülerschaft kommt aus der Region, das ist eine gute Lösung für uns“, sagt Enkelmann.

Man könnte durchaus zu dem Schluss kommen, dass die lange Standortsuche deshalb unnötig war. Die Standortfrage hatte sich aber für die Schule ab September 2020 gestellt, weil Ex-Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) damals den Mietvertrag mit dem freien Träger aus heiterem Himmel kündigte. Ennullat wollte in dem Gebäude – einem alten Armee-Schulgebäude aus DDR-Zeiten – eine kommunale Grundschule einrichten und so den steigenden Bedarf an Grundschulplätzen decken. Der Plan scheiterte schon daran, dass es dafür keine Mehrheit in der Stadtpolitik gab.

Gespräche mit Bestensee waren weit fortgeschritten

Die nicht abgestimmte Kündigung wurde von der Mehrheit der SVV mit Entsetzen aufgenommen. Aber: Ungeschehen machen ließ sich der Schritt nicht so einfach. Denn beim Schulträger herrschte Verunsicherung. Man sei gezwungen gewesen, sich über einen neuen Standort Gedanken zu machen, so Enkelmann. „Ohne die Kündigung hätte sich die Frage für uns sicherlich nicht gestellt.“

Thomas Enkelmann, Geschäftsführer des Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrums FAWZ. Quelle: privat

Der Schulträger nahm Kontakt mit umliegenden Gemeinden auf und begann zu sondieren. Dieser Prozess ließ sich auch dann nicht mehr aufhalten, als mit Michaela Wiezorek (parteilos) eine Unterstützerin der Montessori-Schule ins Bürgermeisteramt in Königs Wusterhausen gewählt wurde. Wiezorek suchte zwar sofort den Kontakt, sicherte der Schule jegliche Unterstützung zu und erweiterte den Mietvertrag auch so, dass der Träger das ganze Gebäude nutzen konnte. Aber die Gespräche mit der Gemeinde Bestensee waren inzwischen weit fortgeschritten. „Und da gebietet es der Anstand, dass man diese Gespräche auch vernünftig zu Ende bringt“, so Enkelmann.

Quasdorf: „Schade für Bestensee“

Tatsächlich hatten sich die Bestenseer von Beginn an um die Montessori-Schule bemüht. Es gab auch einen Beschluss der Gemeindevertreter, die sich die Ansiedlung ausdrücklich wünschten. Allerdings zog die Gemeindevertretung dann das eigentlich vorgesehene Grundstück wieder zurück, weil sie es gerne anderweitig nutzen wollte. Und von den Alternativgrundstücken passte keins. In der vorigen Woche gab es eine letzte Begehung, bei der auch das letzte infrage kommende Grundstück ausschied – zum Bedauern von Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos). „Dass es jetzt nicht zur Ansiedlung kommt, ist schade für Bestensee, auch wenn es Teile der Gemeindevertretung vielleicht anders sehen“, sagt er.

Wiezorek: „Tolle Nachricht für Königs Wusterhausen“

Die Entscheidung für Königs Wusterhausen sei letztlich leicht gefallen, sagt Thomas Enkelmann. Zumal der Gesprächsfaden mit dem Rathaus nie abgerissen sei. In der Stadt nahm man die Aussage erfreut zur Kenntnis. „Das ist eine tolle Nachricht“, sagte Bürgermeisterin Michaela Wiezorek, als sie am Montag die Stadtverordneten darüber informierte.

Thomas Enkelmann ist erleichtert, dass nun die langfristige Perspektive für die Schule steht. „Für die Mitarbeiter und die Eltern war es belastend, dass sie nicht wussten, wie und wo es weitergeht. Sie haben alle gut mitgemacht, aber die Klarheit ist wichtig“, sagt er.

Zwischen Träger und Stadt stehen nun allerdings Gespräche über bauliche Veränderungen an. Denn die Sportanlagen auf dem Gelände entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir das gestalten wollen“, so Enkelmann.

