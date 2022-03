Königs Wusterhausen: Musik- und Orgelsommer starten bald wieder

Königs Wusterhausen

Die ersten Kirchenkonzerte für die Sommersaison sind in Königs Wusterhausen und den angrenzenden Orten in Planung: So wird es am 15. April Musik zum Karfreitag in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen geben. Unter dem Titel „O Welt, sieh hier dein Leben...“ werden Texte und Musik zur Sterbestunde Jesu vorgetragen. Violinistin Daniela Gubatz, Cellist Alexander Koderisch und Organistin Christiane Scheetz werden ab 15 Uhr Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther und Johann Pachelbel aufführen.

Heinrich Schütz zum 350. Todestag

Die beliebte Reihe „Musiksommer in Dorfkirchen“ und der Orgelsommer, die pandemiebedingt lange nicht stattfinden konnten, sollen nun auch wieder neu aufgelegt werden. Ein erstes Musiksommer-Konzert ist am 8. Mai in der Dorfkirche Schenkendorf angedacht. „Heinrich Schütz und die klingende Pracht Venedigs“ heißt das geplante Programm, mit dem an den 350. Todestag des Komponisten in diesem Jahr erinnert werden soll.

Werke für Gesang, Violine, Laute, Viola da Gamba und Truhen­orgel sollen dann in der Kirche erklingen. Darunter natürlich Kompositionen von Heinrich Schütz selbst und von seinen venezianischen Lehrmeistern. Um 17 Uhr soll das Konzert beginnen. So die Corona-Situation es dann nötig machen sollte, kann es auch in die deutlich größere Kreuzkirche verlegt werden.

Organist Emmanuel Le Divellec kommt nach Königs Wusterhausen

Für den Orgelsommer-Auftakt am 20. Mai um 19.30 Uhr in der Kreuzkirche konnte Emmanuel Le Divellec gewonnen werden. Der gebürtige Pariser, der vor seinem Musikstudium bereits ein Physikstudium absolviert hat, ist viel gefragter Organist und auch Lehrer. Seit 2011 ist er Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Für seinen Auftritt in Königs Wusterhausen hat er Werke von Matthias Weckmann, Michael Praetorius, Jean-Pierre Leguay und Johann Sebastian Bach ausgewählt.

Von Karen Grunow