Musikalische Abendandacht in der Kreuzkirche

Königs Wusterhausen

Für die rund 30 Besucher am Freitagabend in der Kreuzkirche in Königs Wusterhausen war die 1. Musikalische Abendandacht eine Stunde der Einkehr und Besinnung. Da störten zu Beginn auch nicht die allgemeinen Verhaltensregeln, etwa, dass der Zutritt nur mit Mund- Nasenschutz möglich war, am Eingang die Hände desinfiziert werden mussten und die Kontaktdaten notiert wurden. Andächtig lauschten die Besucher der Sopranistin Doerthe Maria Sandmann, die begleitet wurde von Alexander Koderisch, Violincello und Christiane Scheetz auf dem Cembalo.

„Wir eröffnen heute eine ganz besondere Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, mussten wir doch all unsere Konzerte verschieben aber die Seele möchte doch Musik haben“, begrüßte Pfarrer Ingo Arndt die Gäste.

Musikalische Abendandachten alle zwei Wochen

Eigentlich war für den 16. Mai das Eröffnungskonzert des diesjährigen „ Musiksommers in Dorfkirchen“ geplant, zudem sollte am 29. Mai der „ Orgelsommer 2020“ starten. Da gerade in Zeiten der Unsicherheit und Angst Musik Zuversicht und Trost spenden kann, lädt jetzt die Kirchgemeinde alle zwei Wochen freitags um 19.30 Uhr zu einer Musikalischen Abendandacht ein. „Freuen wir uns heute auf wunderbare Musik des Barock, vorgetragen von Musikern, die uns schon durch den Musiksommer begleitet haben“, so Arndt.

Besinnung gab es nicht nur in Form von Musik. Ingo Arndt sprach von den blinden Mädchen und Frauen des Al-Nour Wal Amal (Licht und Hoffnung) Sinfonieorchester in Ägypten. Wie es in ihren Herzen weit wird und ihr Licht die Musik ist. So wie die Musikerinnen miteinander verbunden sind, suche sich auch der Heilige Geist den Weg in unsere Herzen.

Klatschen nicht erlaubt

Nachdem am Ende „Meine Seele bleibet stille“ von Reinhard Keiser erklungen war, blieb es auch erst einmal in der Kirche still. Ist doch Klatschen derzeit nicht erlaubt. Die Besucher bedankten sich am Ausgang bei den Akteuren mit einer Spende.

Nicht nur die Zuhörer erlebten den Zauber der Musik auch die Akteure hatten ihre Freude beim Musizieren. „Es ist einfach wunderschön, wieder spielen zu können, die Musik zurückzubringen zu den Leuten“, freute sich Alexander Koderisch und auch Doerthe Maria Sandmann fühlte sich zu tiefst berührt Musik wieder an die Zuhörer abgeben zu können. „Ich spürte, was mir in der letzten Zeit gefehlt hat“.

Von Gerlinde Irmscher