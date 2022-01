Königs Wusterhausen

Polizeibeamten fiel Montagmittag ein Mann (36) in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen auf, der zwei Räder mit sich führte. In seinem Rucksack hatte er zerstörte Schlösser und Werkzeug.

Angaben zu den Rädern wollte er nicht machen. Sie wurden wegen des Verdachts auf einen Diebstahl sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen Haftbefehl für den Mann erteilt hatte. Da er die Geldstrafe beglich, konnte er entlassen werden.

Von MAZonline