Königs Wusterhausen

Fotograf Stefan Anker hat ein Jahr lang die Band Subway to Sally begleitet. Die Fotos, die er bei der Langzeitreportage von den Musikern gemacht hat, hat er in einem Bildband veröffentlicht. Eine Auswahl der Bilder wird ab Freitag, dem 18.Oktober, in einer Ausstellung im Bürgerhaus „ Hanns Eisler“ in König...