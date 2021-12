Königs Wusterhausen

Mit Unterstützung der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH hat am Montag eine weitere Corona-Teststelle auf dem Gelände des Achenbach-Krankenhauses in Königs Wusterhausen eröffnet. Dies geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Klinik hervor. Die Teststelle befindet sich direkt hinter der Bushaltestelle neben dem ehemaligen Pförtnerhäuschen des Krankenhauses.

Teststelle Königs Wusterhausen auch an Weihnachten und Silvester 2021 geöffnet

Die Teststation der MNB Health Lab GmbH bietet von Montag bis Sonntag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus testen zu lassen. Ebenfalls an den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember sowie am Silvestertag ist die Teststelle von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Nur am 1. Januar bleibt sie geschlossen.

Weiterhin heißt es in der Mitteilung, dass eine Anmeldung nicht zwingend erforderlich sei, aber unter www.covid19center.de empfohlen wird. Angeboten werden ein Antigen-Schnelltest im Rahmen der Bürgertestung, aber auch PCR-Tests.

Das Testergebnis für den Schnelltest wird 15 Minuten nach dem Test per E-Mail zugesendet. Ein Ausdruck des Testzertifikats ist in der Regel vor Ort auch möglich.

Von MAZonline