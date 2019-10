Königs Wusterhausen

Die kinderärztliche Versorgung in Königs Wusterhausen verbessert sich an der kommenden Woche. Im seit Februar bestehenden Medizinischen Versorgungszentrum am Achenbach-Krankenhaus eröffnet am Montag eine Kinderarztpraxis, wie das Klinikum Dahme-Spreewald jetzt mitgeteilt hat. Das Klinikum und die Kassenärztliche Vereinigung Branden-burg (KVBB) hatten seit Jahresbeginn gemeinsam nach einer Nachfolge für die Kinderärztin Christiane Becker gesucht. Jetzt werden zwei Kinderärzte im MVZ tätig. „Mit Herrn Dr. Ralf-Dieter Lindner und Frauke Zacharias konnten zwei erfahrene Kinderärzte gewonnen werden, die das Krankenhaus kennen und mit der Situation in der Region vertraut sind“, so Michael Kabiersch, Geschäftsführer des Klinikums Dahme-Spreewald. Die Kinderarztpraxis im MVZ wird ab dem 21. Oktober 2019 geöffnet sein, die Anmel-dung zur Sprechstunde erfolgt am besten telefonisch: 03375 288-600. Die Praxis ist im ältesten Gebäudeteil des Achenbach-Krankenhauses zu finden, dort wo bisher die hausärztliche Praxis im MVZ war. Diese zieht in den Bereich um, in der bereits die Chirurgie-Sprechstunden durchgeführt werden.

