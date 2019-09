Neues Blockheizkraftwerk in Betrieb

Königs Wusterhausen

Rechtzeitig zur neuen Heizperiode hat die Wärmeversorgungsgesellschaft Königs Wusterhausen (WKW) am Schenkendorfer Flur ein neues Bioenergie-Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Es ersetzt das bereits 2008 installierte Bioenergie-Blockheizkraftwerk nach zehnjähriger Laufzeit.

Energie von Brandenburger Feldern

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Blockheizkraftwerken wird die eingesetzte Primär-Energie in elektrische Energie umgewandelt. Gleichzeitig wird die dabei erzeugte Abwärme zur Beheizung und Warmwasserbereitung genutzt. So reduziert der Einsatz der KWK den Energieeinsatz und die Kohlendioxid-Emissionen. In Königs Wusterhausen ist das schon seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil des Versorgungskonzeptes. Unter dem Motto „Grüne Energie für unsere Stadt“ wurde das erste Blockheizkraftwerk überhaupt im Land Brandenburg am Schenkendorfer Flur schon 2008 in Betrieb genommen. Auch das wurde mit Bioenergie von Brandenburger Feldern versorgt.

Wärme für 1200 Haushalte

Werner Lieckefett, scheidender Geschäftsführer der WKW, und sein Nachfolger Martin Kleindl hoben bei der öffentlichen Übergabe hervor, dass das neue Heizkraftwerk effektiver arbeitet. „Der neue Motor weist einen um etwa fünf Prozent höheren Wirkunsgrad auf“, sagte Lieckefett. Gleichzeitig sei der Einsatz an Primärenergie ressourcenschonender. Für den Betriebszeitraum von zehn Jahren wird das Biogas-Blockheizkraftwerk nun die jährlich benötigte Wärmeenergie für rund 1200 Haushalte produzieren und in das Fernwärmenetz der Stadt einspeisen. Parallel dazu wird ökologischer Strom erzeugt, der den Bedarf von rund 1500 Haushalten deckt.

Im Versorgungskonzept der WKW für Königs Wusterhausen sichert das neue Kraftwerk langfristig die hohe Ökologie- und Umwelteffizienz der Fernwärmeversorgung, zertifiziert durch den Primärenergiefaktor 0,36 nach der Energieeinsparverordnung des Bundes. Dieses Versorgungskonzept sei „ein wichtiger Faktor und auch ein Standortvorteil für die Stadt, sowohl bei der Neuansiedlung von Gewerbe als auch beim dringend benötigten Wohnungsneubau“, fügte Bürgermeister Swen Ennullat hinzu.

Blockheizkraftwerk am Funkerberg

Bereits in Planung ist ein weiteres Bioenergie-Blockheizkraftwerk am Funkerberg. Mit der fortschreitenden Erschließung des Technologieparks soll dort ein Kraftwerk entstehen, dass die Kapazitäten des Schenkendorfer Kraftwerks noch übersteigt. Schon im vergangenen Jahr war nach rund dreimonatiger Bauzeit der erste Abschnitt der Fernwärme-Erschließung des Areals in Betrieb genommen worden. Den Investoren steht deshalb schon jetzt energieeffiziente und ökologische Fernwärme zur Verfügung. Mit dem Bau des zusätzlichen Kraftwerks soll die Versorgung mit Wärme und Strom für den gesamten Technologiepark sicher gestellt werden. Königs Wusterhausen dürfte mit der Vollendung des Technologieparks durch die Ansiedlung neuer Unternehmen „noch grüner werden“, kündigte der neue WKW-Geschäftsführer Martin Kleindl an.

Von Udo Böhlefeld