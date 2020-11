Königs Wusterhausen - Essen bestellen: Neun Restaurants in Königs Wusterhausen die Lieferservice oder Take Away anbieten

Während des Corona-Lockdowns steigen wieder viele Restaurants in Königs Wusterhausen auf Lieferservice oder Take Away um. Bestellen lässt sich das Essen ganz einfach entweder vorab telefonisch, online oder direkt vor Ort. Die MAZ stellt Ihnen neun Restaurants vor, bei denen Sie jetzt ordern können.