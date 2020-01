Neunjährige bei Unfall im Zernsdorf schwer verletzt

Königs Wusterhausen

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Karl-Marx-Straße in Zernsdorf ist in dem Königs Wusterhausener Ortsteil die Diskussion um mehr die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer neu entbrannt. Ortsvorsteherin Karin Schwitalla ist entsetzt. „Es musste erst etwas passieren, das wir vielleicht hätten verhindern können“, sagte sie am Donnerstag der MAZ.

Kleinwagen erfasste das Mädchen

Nahe der Einmündung zur Lilienthalstraße war am Mittwochnachmittag ein neunjähriges Mädchen auf der Karl-Marx-Straße von einem Ford-Kleinwagen erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik gebracht. Laut Polizeiangaben sei das Mädchen „unvermittelt auf die Fahrbahn“ getreten, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto kam. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei war um 15.30 Uhr alarmiert worden. Zum Zustand des Mädchens am Donnerstag machte die Polizei keine Angaben.

Ortsvorsteherin reagiert

Ortsvorsteherin Karin Schwitalla wollte sich Donnerstagnachmittag an das Straßenverkehrsamt wenden. Die Zernsdorfer fordern schon lange Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, insbesondere für Kinder und Senioren. Diesen Forderungen wolle sie nun Nachdruck verleihen, sagte Schwitalla.

Der Bahnübergang Friedrich-Engels-Straße in Zernsdorf. Für Schulkinder wird hier ebenfalls ein sicherer Überweg gefordert. Quelle: Frank Pawlowski

Es geht vor allem um Querungshilfen auf der Karl-Marx-Straße. Laut Karin Schwitalla müssten sie mindestens an zwei Standorten errichten werden. „Besser wären drei“, sagte sie. Laut dem Vorschlag aus Zernsdorf müsste es Überwege oder Mittelinseln an diesen Stellen geben: Vor dem Einkaufszentrum unweit des Segelfliegerdamms, wo sich auch eine Bushaltestelle befindet. Auf Höhe des Parkplatzes an der Karl-Marx-Straße unweit der Stelle, an der jetzt der schwere Unfall passierte, sowie am historischen Friedhof. Der frühere stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Fischer fordert ebenfalls einen Überweg am Banhübergang in der Friedrich-Engels-Straße, er sei besonders für die Schulkinder aus Kablow dringend nötig.

Auf Zählungen verzichten

Laut Schwitalla sollte vor einer Standortentscheidung noch Zählungen durchgeführt werden. Die Ortsvorsteherin fordert nun, darauf zu verzichten und sofort den Bau der Überwege zu veranlassen. „Die Zählungen brauchen wir jetzt nicht mehr, der schreckliche Unfall zeigt doch, wie drängend die Sache ist.“ Der Unfall habe außerdem ein weiteres Probleme offenbart: Bei einer Sperrung der Karl-Marx-Straße fehle es an einer Umleitungsstrecke. Auch hierzu gebe es Vorschläge aus dem Ortsbeirat, die bisher nicht gehört worden seien.

Bitte um Unterstützung

Matthias Fischer bat am Donnerstag auf Facebook um Unterstützung. „Bitte helft uns und allen Eltern und Kindern, die einen sicheren Schulweg brauchen“, schrieb er. „Wir haben immer gesagt, dass es nicht erst zu Personenschäden kommen darf. Nun ist es doch passiert, das macht uns tief betroffen und wütend.“

„Ohne Schaden klug werden“

Ähnlich äußerte sich am Donnerstag der Zernsdorfer Christian Schmidt, der sich auf das Sprichwort „Der Mensch wird durch Schaden klug“ bezog. „Können wir das nicht verdammt noch mal umdrehen und ohne Schaden klug werden?“, sagte er. Die Probleme seien lange bekannt. Am Donnerstag kursierte ein Dokument vom Mai 1996 zum Ausbau Ortsdurchfahrt, die eine Kreisstraße ist. Darin werden den Anliegern „unerlässliche Maßnahmen“ zur Verbesserung der Lebensqualität in Aussicht gestellt. Neben der Einrichtung von Tempo-30 Zonen wurde ausdrücklich die Anlage von Überwegen für Fußgänger und Radfahrer in der Karl-Marx-Straße genannt.

Warten auf Tempo 30

Zuletzt war im Herbst 2019 eine nächtliche Tempo-30-Zone zwischen dem Segelfliegerdamm und der Friedensaue angekündigt worden. Es sollte zum Jahresende eingeführt werden und für ein halbes Jahr getestet werden. Die Umsetzung scheitert laut Karin Schwitalla bisher an den fehlenden Verkehrsschildern. Ein Gutachter hatte ein generelles Tempolimit aus Lärmschutzgründen empfohlen. Die Kreisverwaltung wollte sich zur Ausdehnung auf die Tagesstunden aber noch nicht festlegen. Vor einigen Jahren galt in Zernsdorf tagsüber schon einmal Tempo 30, die Schilder wurden aber wieder abgebaut.

Für Diskussionen sorgte zuletzt die Sicherheit für Schulkinder in der Alten Trift in Zernsdorf. In der Straße zur Grundschule fehlen Gehwege. In der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung gab es den Antrag, provisorisch einen Weg anzulegen. Abgestimmt wurde nicht darüber. Erst sollten weitere Möglichkeiten für kurzfristige Lösungen mit dem Rathaus gesucht werden, die bis zum beabsichtigten Neubau von Straße und Gehweg greifen.

Von Frank Pawlowski