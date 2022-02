Königs Wusterhausen: Notbetreuung und Schließung der Kitas

Königs Wusterhausen

Aufgrund des Pandemiegeschehens ist die Lage in den kommunalen Kindertagesstätten in Königs Wusterhausen derzeit äußerst angespannt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erläutert. Dies führt dazu, dass in der Kita „Pumuckl“ in Senzig ab Montag, dem 7. Februar, die Notbetreuung gilt. Die Kita „Räuberberg“ in Niederlehme wird am 7. Februar geschlossen sein. Die Stadtverwaltung prüfe, ob auch hier ab Dienstag, den 8. Ferbuar, ebenfalls eine Notbetreuung möglich ist.

Bereits in den vergangenen Tagen erhielten alle Eltern, deren Kinder in städtischen Kitas betreut werden, ein Schreiben von der Stadt mit der Bitte, ihre Kleinen soweit möglich zuhause zu betreuen. Dieser Aufruf wird jetzt nochmals durch die Verwaltung bekräftigt.

Der Elternbeitrag soll auf Antrag rückwirkend erstattet werden, soweit eine Betreuung an 30 aufeinander folgenden Kalendertagen in der jeweiligen Einrichtung nicht in Anspruch genommen wurde, wie die Stadt erklärt. Für die Bescheinigung der Kinderkrankentage sollen sich die Eltern an die jeweilige Kitaleitung wenden.

Da die Lage derzeit sehr dynamisch ist, könne es dazu kommen, dass in den kommenden Tagen auch andere Einrichtungen für die Kinderbetreuung den gewohnten Betrieb einstellen müssen. Die Verwaltung hat in der Pressemeldung alle Eltern um Verständnis gebeten.

Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Website der Stadt unter http://www.koenigs-wusterhausen.de/

Von MAZonline