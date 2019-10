Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag am Rande des Oldtimer-Treffens „Rumblubbern“ in Königs Wusterhausen gekommen. Auf der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Eichenallee stießen ein Opel Corsa und ein Mazda zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.