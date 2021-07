Königs Wusterhausen

Ein ganz besonderes Musikerlebnis hatten die Besucher des Abschlusskonzertes der Opernakademie am Samstag im Saal der Kavalierhäuser in Königs Wusterhausen. Die sechs Sängerinnen Yumeji Matsufuji, Hannah Medlam, Caren Maxerath, Despina Anagnou, Ekatarina Somicheva und Maria Mysachenko begeisterten die Zuhörer nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch mit der gekonnten Interpretation bekannter Opernarien. Begleitet wurden sie dabei von Klarisse Jaeger und Tatsuma Takahashi am Klavier.

Zur Galerie Abschlusskonzert der Opernakademie Artist Communication im Saal der Kavalierhäuser Königs Wusterhausen

Vom 5. bis 17. Juli hatten die sechs Teilnehmerinnen der Opernakademie „Artist Communication“ in Königs Wusterhausen Erfahrungen besonders in der Interpretation einer Rolle gesammelt.

Künstlerischer Leiter war Ivan Anguélov

Die künstlerischer Leitung hatte Maestro Ivan Anguélov, ein international bekannter Dirigent, der Opern und Konzerte nicht nur in Europa leitete, übernommen. Als Sprachcoach war Marina di Maio mit im Boot und für den szenischen Unterricht Axel Kresin. Die organisatorische Gesamtleitung lag in den Händen von Beate I. Mennicken.

Ivan Anguélov dirigiert vom Hintergrund aus und ist begeistert von den Darbietungen seiner Teilnehmerinnen. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Es ist für mich ein moralisches Muss, die Erfahrungen, die ich mit großen Künstlern gemacht habe, an die jungen Sängerinnen weiterzugeben“, so die Motivation des Dirigenten.

Tenor Corby Welch singt spontan eine Arie

Zu Beginn des zweiten Teiles erwartete die Besucher eine Überraschung. Der Tenor Corby Welch, der auf der ganzen Welt unterwegs ist und privat im Publikum war, sang die Nessun dorma-Arie aus der Oper Turandot von Puccini. Das war neben den gekonnten Darbietungen der Sängerinnen noch einmal ein ganz besonderes Erlebnis für die Zuhörer.

Hannah Medlam hatte schon einige Male mit dem Maestro gearbeitet, doch sie wollte mehr und hatte sich deshalb für die Opernakademie beworben. „Es war sehr, sehr interessant aber auch herausfordernd. Ich habe viel über mich selbst und über die Interpretation gelernt“, so ihre Erfahrung.

Margot und Peter Rodowitsch aus Halbe sind begeistert. Die schönen Arien, gesungen von schönen Menschen, überhaupt die gesamte Atmosphäre hatte es ihnen angetan. „Es war so wunderschön, dass man es gar nicht in Worte fassen kann“, sagt Margot Rodowitsch. „Es war unfassbar schön und man konnte sich einfach nicht wehren, das Herz ging auf“, bringt es Sylvia Waligora zum Ausdruck und verrät auch, dass ihr schon manchmal Tränen vor Rührung kamen.

Von Gerlinde Irmscher