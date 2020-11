Königs Wusterhausen

Conrad Felix Müller strahlt. Das breite Grinsen ist sogar unter seiner Gesichtsmaske zu sehen, die er wegen Corona trägt. Der Optikermeister freut sich über seinen kleinen Coup. Wahrscheinlich ist er einzige Gewerbetreibende weit und breit, der in seinem Geschäft auf das epochale Ereignis hinweist, das gerade stattgefunden hat. Die Eröffnung des BER-Flughafens in Schönefeld.

Flug-Enthusiast Müller ist enttäuscht darüber, wie sang- und klanglos das vonstatten ging. Er findet es mindestens so blamabel wie die unrühmliche Vorgeschichte des Pannen-Flughafens, der nicht fertig wurde. In seinem Geschäft wollte er die Eröffnung dennoch wenigstens ein bisschen würdigen. „ Königs Wusterhausen ist doch so nah dran“, sagt der drahtige Geschäftsmann.

Optiker Conrad Felix Müller zeigt auf das Schild im Schaufenster mit der Aufschrift „BBI Baufeld Kantine“. Quelle: Frank Pawlowski

So entstand die Idee zur kleinen Ausstellung über die Geschichte des Schönefelder Flughafens. Sie ist noch bis zum 24. November im Optikergeschäft in der Friedrich-Engels-Straße gegenüber von der Post zu sehen. Einen ersten Hinweis gibt es schon oben im Schaufenster. „ BBI Baufeld Kantine“ steht auf einem Schild. Berlin-Brandenburg-International, BBI, so hieß das Flughafenprojekt einmal lange vor dem BER.

Das Schild stammt aus dem Fundus von Sammler Wolfgang Schick. Der Königs Wusterhausener ist Vorsitzender eines bundesweiten Vereins, der die DDR-Alltagskultur dokumentiert. Das BBI-Schild passt nicht ganz in diese Zeit, doch der Rest der Exponate schon. Ausgestellt sind einige Zeitschriften und Berichte über die DDR-Fluggesellschaft Interflug, die aus der Lufthansa hervorging und nach 1990 wieder dazu wurde. Außerdem hat Müller eine Seite mit Schönefeld-Erinnerungen aufgehängt, die kürzlich in der MAZ erschien.

Die Pläne aus den 1950er Jahren für den Flughafenbau in Schönefeld sind dem BER verblüffend ähnlich. Quelle: Frank Pawlowski

Die historischen Exponate bringen Optiker Müller ebvenfalls zum Strahlen. Denn es Raritäten dabei, wie der Bericht aus dem 1950er Jahren über Europas künftiges Düsen-Lufkreuz Europas, das in Schönefeld entstehen soll. Die damaligen Pläne für den Bau eines Flugfhafens ähneln den BER-Plänen auf verblüffende Weise. Oder der letzte Flugplan der Interflug vom 25. März bis 27. Oktober 1990, vermutlich eines von wenigen noch erhaltenen Exemplaren.

Optiker Müller selbst führt unterhaltsam und informativ durch die Ausstellung. Mit einem älteren Herr kommt er an diesem Mittag gleich ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass er Flugkapitän bei der Interflug war. „Alle Königs Wusterhausener sind herzlich eingeladen“, sagt Conrad Fellix Müller.

Von Frank Pawlowski