Niederlehme

Eigentlich sollte am Dienstag dieser Woche die Ortsumfahrung Niederlehme freigegeben werden. Es war bereits der dritte Termin, den das Landesamt für Straßenwesen kommuniziert hatte, aber auch dieser wird nun noch einmal verschoben. Grund dafür sind diesmal jedoch nicht Verzögerungen im Bau, es handelt sich eher um logistische Erwägungen.

Denn der neue Kreisverkehr Spreenhagener Straße und Wernsdorfer Straße, an den die Ortsumgehung angeschlossen ist, ist fertiggestellt. Bauarbeiter haben in den vergangenen Tagen die letzten Restarbeiten abgeschlossen, damit ist eigentlich auch die Ortsumgehung hergestellt. Der Kreisverkehr soll am Dienstag auch freigegeben werden. Das Problem mit der Ortsumfahrung ist nur: Die neue Straße wird dann immer noch nicht befahrbar sein können. Denn die Straße, die das Gros des Verkehrs künftig auf einer neuen Trasse um den Ortskern herum auf die Wernsdorfer Straße führen soll, beginnt direkt an der Autobahnanschlussstelle Niederlehme. Und da dieser Kreuzungsbereich im September saniert und dabei auch gesperrt wird, kann auch die neue Straße noch nicht genutzt werden.

Anschlussstelle Niederlehme wird ab 6. September saniert

Am Zeitplan für die Sanierung der Straße Am Segelfliegerdamm ändert sich deshalb wenig. Ab Mittwoch beginnen Arbeiter damit die Baustelle einzurichten. Ab Montag kommender Woche sollen dann als erstes der Straßenbelag an der Kreuzung neben der Aral-Tankstelle erneuert werden. Die Arbeiten sollen bis Ende September andauern. Erst danach wird die neue Ortsumgehung offiziell für den Verkehr freigegeben, und sie wird dann auch gleich gebraucht.

Denn wenn spätestens Anfang Oktober die Anschlussstellen der A10 gesperrt werden, muss die Ortsumgehung als Umleitung für Autos und Radfahrer herhalten. Der Verkehr wird bis zum Kreisverkehr und dann über die alte Landesstraße 30 durch Niederlehme geführt. Diese Route werden wohl auch Lkw nehmen müssen, die das Gewerbegebiet erreichen wollen. Die Sperrung konnte bis zu einen Monat dauern. Voraussichtlich Ende Oktober sollen die Arbeiten dort beendet sein.

Straße An der Autobahn wohl ab Ende Oktober gesperrt

Anschließend wird auch die Straße An der Autobahn zwischen dem Kreisverkehrsplatz Am Möllenberg und dem Südknoten der A 10 voll gesperrt. Lkw werden dann laut Landesamt für Straßenwesen von Königs Wusterhausen über die A 10-Anschlussstrelle Wildau umgeleitet. Pkw fahren über die L 40 und die Kreisstraße K 6153.

Von Oliver Fischer