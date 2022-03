Dahme-Spreewald

Feuerwehr und Polizei eilten am Montag gleich zu mehreren Bränden: Kurz vor 13.30 Uhr war in Königs Wusterhausen ein Lkw-Ladungsbrand in der Luckenwalder Straße gemeldet worden. Ein technischer Defekt könnte der Auslöser für das Feuer auf der Ladefläche eines Mercedes-Lkw gewesen sein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Papierladung war nach wenigen Minuten gelöscht, ohne dass es zu Personen- oder weiteren Sachschäden kam. Zur gleichen Zeit wurde ein Brand im Halber Ortsteil Briesen gemeldet. Eine Ödlandfläche von etwa 100 Quadratmetern stand in der Nähe des Waldes in Flammen. Sie waren gegen 14 Uhr gelöscht. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

Lesen Sie auch:

Zeesen: Entwicklung des Newtopia-Geländes – Jetzt sollen Studenten ran

LDS: Es gibt viele Wege, regional einzukaufen

Etwa 75 Quadratmeter Waldboden standen unweit der Anglersiedlung im Prieroser Weg von Klein Köris in Flammen. Der Brand war gegen 17 Uhr gelöscht. Kurz davor wurde ein Ödlandbrand in Großziethen angezeigt, bei dem etwa ein Hektar Fläche in der Straße Am alten Bahndamm zu löschen war. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr ihre Arbeit beenden. Da bei den Flächenbränden bisher keine zuverlässigen Informationen zur Ursache vorliegen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline