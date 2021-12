Königs Wusterhausen

Ab sofort kann man in Königs Wusterhausen parken, ohne die üblichen 20 Cent parat zu haben. Die Parkgebühren können nun auch per Mobiltelefon gezahlt werden. Die Stadt kooperiert dazu mit Smartparking, eine Plattform für digitale Parkraumbewirtschaftung. Mehrere Handyparken-Anbieter stehen zur Auswahl, wie „EasyPark“, „moBiLET“, „Yellowbrick/flowbird“, pabyphone“, „Parkster“ und „PARCO“. An den Parkscheinautomaten, die auch weiterhin parallel in Betrieb bleiben, sind Informationen zu den neuen Dienstleistern und die Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken angebracht.

Bar oder per App können in Königs Wusterhausen die Parkgebühren bezahlt werden. Quelle: Gerlinde Irmscher

Der Parkvorgang kann per App, Anruf oder SMS gestartet werden. Die Parkzeit kann nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden.

„Mit den neunen digitalen Angebot wird das Parken in Königs Wusterhausen nutzerfreundlicher. Ich freue mich, dass wir diesen Service nun anbieten können“, sagt Bürgermeisterin Michaela Wiezorek.

Von Gerlinde Irmscher