Königs Wusterhausen

Am 4. Juli ist Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. Die MAZ stellt die vier Kandidaten vor. In dieser Woche beantworten sie nacheinander fünf schriftliche Fragen der Redaktion, zum Abschluss heute der Bürgermeisterkandidat von Die Partei, Patrick Franke (38).

Sie kandidieren für eine Spaßpartei. Wie ernst dürfen wir Sie nehmen?

Patrick Franke: Zunächst einmal möchte ich mich bedanken. Dafür bedanken, dass Sie kritische Fragen stellen. Das fehlte mir bisher völlig in diesem Wahlkampf. Zur Frage: Die PARTEI wird oft fälschlicherweise für eine Spaßpartei gehalten. Wir sind aber nicht die FDP, sondern eine Satirepartei. Das ist eine entscheidender Unterschied. Von daher dürfen Sie mich sehr ernst nehmen! Ich war nie ein Mensch, der sich öffentlich präsentieren will. Es war für mich ein sehr großer Schritt in die Öffentlichkeit zu treten. Es gibt jedoch nur eine Möglichkeit Ruhe ins Rathaus zu bringen. Mich! Kein zugezogener oder zuziehender Verwaltungsbürokrat, der an allen derzeit scheiternden Projekten beteiligt war, kann das schaffen. Ich bin wirklich unabhängig und habe Bock etwas zu reißen.

Forderungen von „Die Partei“ wie Freibiertage oder das Legalisieren von Cannabis finden wir nicht als Themen bei Ihnen. Warum treten Sie überhaupt für „Die Partei“ an?

Wer mein Wahlprogramm gelesen hat, weiß, dass dies nur bedingt der Fall ist. Ich fordere einen totalitären Umgang mit Cannabis und den Bierpass für Königs Wusterhausen. Dieser sieht vor, dass jedes 10. Bier auf Kosten der Stadt genossen werden kann. Das finde ich sogar etwas besser als Freibiertage, da die Gastronomen in KW durch diese Idee profitieren könnten. Aber ja, die angesprochenen Themen kamen tatsächlich etwas kurz bisher. Als Bewerber auf das kommunalpolitisch höchste Amt in KW, muss man die greifbaren Themen anpacken. Ich könnte viel versprechen, wie manch anderer. Jedoch sind nicht meine Ideen entscheidend, sondern die der Stadtgemeinschaft. Diese gilt es mit bedingungsloser Bürgerbeteiligung aufzugreifen und in die Gremien dieser Stadt zu tragen. Die Legalisierung von Cannabis hingegen kann nur auf Bundesebene aufgegriffen und umgesetzt werden.

Sie haben keine Erfahrung in einer kommunalen Verwaltung. Warum trauen Sie sich das Amt trotzdem zu?

Es steht nirgends geschrieben, dass man als Vertreter der Stadtgemeinschaft Erfahrungen in der kommunalen Verwaltung benötigt. Es gibt keine Stellenbeschreibung für das Amt des Bürgermeisters. Auch unterliegt diese Stelle keinem Ausschreibungsverfahren. Warum? Weil die Bürger*innen JEDEN Menschen zu ihrem Repräsentanten wählen können! Das Bild des Bürgermeisters hängt in KW völlig schief! Der/die Bürgermeister*in ist kein Autokrat, sondern der Vertreter der Einwohner*innen und Verwaltungschef. Mit einer kollektiven Führung der Verwaltung, einem Miteinander statt gegeneinander, traue ich mir dieses Amt zu.

Sie halten sich zugute, bislang keine Kontakte zu den Handelnden der Stadtpolitik zu haben. Warum sehen Sie das als Vorteil?

Ich habe zwischen 2009 und 2019 nicht in KW gelebt. Ich habe mich jedoch auch aus der „Ferne“ immer mit eingebracht, insbesondere über soziale Medien. Die Bürgermeisterwahl 2017 habe ich kritisch begleitet. Ich habe vor einem Kandidaten gewarnt, der sich von einem Menschen unterstützen lässt, der das deutsche Rechtssystem aberkennt. Aber ja, ich bin, wie Sie schon berichteten, ein unbeschriebenes Blatt. Und das sehe ich tatsächlich als Vorteil. Derzeit laufen einige Vorhaben gegen die Wand. Das Musterbeispiel sollte wohl die Feuerwehr-Hauptwache darstellen. Keiner will schuld sein und zeigt auf den jeweils Anderen. Beteiligt waren aber doch irgendwie alle. Es ist einfach notwendig, dass sich jemand der Sache annimmt, der nicht maßgeblich an diesen Fehlplanungen beteiligt ist. Nur ein wirklich unbeteiligter und objektiver Blick auf die Dinge, kann in meinen Augen Abhilfe schaffen.

Wenn Ihnen die Stadt so am Herzen liegt - warum haben Sie vor zwei Jahren nicht schon für die SVV kandidiert?

Zur Kommunalwahl im Mai 2019, war ich noch Heideseer Bürger. Ich habe zu diesem Zeitpunkt für die Gemeindevertretung Heidesse und den Ortsbeirtat Friedersdorf als Mitglied für die unabhängige Wählergemeinschaft Friedersdorf (UWG) kandidiert. Für die SVV kann man sinnvollerweise nur als Einwohner von KW kandidieren. Zudem habe ich meine politische Heimat in der Partei Die PARTEI erst kurz darauf gefunden. Im Juli haben wir dann zu sechst den Ortsverband Königs Wusterhausen gegründet. Als KWer wäre demnach eine Kandidatur als Einzelkandidat sehr wahrscheinlich gewesen.

Von Frank Pawlowski