Königs Wusterhausen

Der Bürgermeisterkandidat der Partei Die Partei, Patrick Franke, hat die Hürde für die Wahlzulassung genommen. Wie Franke am Mittwoch bekannt gab, hat er die 72 notwendigen Unterschriften zur Unterstützung seiner Kandidatur erreicht. „Am Vormittag habe ich meine Wählbarkeitsbescheinigung im Rathaus unterzeichnet“, teilte er mit.

Bis zum frühen Nachmittag seien es 82 Unterschriften gewesen. Für die Bürgermeisterwahl am 4. Juli müssen Bewerber von Wählergruppen und Parteien, die nicht in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, Unterstützerunterschriften vorweisen, damit sie zur Wahl zugelassen werden. laut Gesetzt müssen es mindest doppelt so viele sein, wie es gewählte Vertreter in der SVV gibt. In Königs Wusterhausen sind das 36, also werden mindestens 72 Unterstützer benötigt. Sie müssen sich im Rathaus registrieren lassen.

Es gibt fünf Bewerber

Das hatte für Kritik gesorgt, weil die Corona-bedingten Einschränkungen die Meldungen im Rathaus erschweren würden. Patrick Franke hatte sich deshalb Hilfe suchend an Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete gewandt. Er forderte, die Zahl der Unterstützer deutlich herabzusetzen.

Die Landesregierung lehnt Sonderregelungen wegen Corona aber ab, der städtische Wahlausschuss sieht aufgrund der Gesetzeslage ebenfalls keine Möglichkeit dafür. Am 29. April endet die Frist zur Einreichung von Kandidatenvorschlägen für die Bürgermeisterwahl. Bisher gibt es fünf Bewerber. Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss.

Von Frank Pawlowski