Tausende Besucher sowie Fahrer von Oldtimern und US-Cars strömten am Sonntag trotz des ständigen Wechsels aus Sonne und Schneeregen auf das Königspark-Gelände an der Halskestraße. Sie alle wollten den Weltrekord-Versuch nicht verpassen, bei dem in diesen kriegerischen Zeiten ausgerechnet in Königs Wusterhausen das größte Peace-Zeichen aus Oldtimern und US-Cars gestellt werden sollte.

Spendeneinnahmen von Rekordversuch auf Königspark-Gelände in KW für ukrainische Flüchtlingskinder

Bei freiem Eintritt wurde jeder Teilnehmer um eine kleine Spende aus dem Autofenster heraus für einen gemeinsam mit dem Stadtjugendring aufgelegten Fonds für lokale Projekte gebeten, in die auch ukrainische Flüchtlingskinder involviert sind.

Die Band Rising Backfire auf einem Ford F 250. Quelle: Franziska Mohr

Peacezeichen-Weltrekord: Über 250 Fahrzeug schon vor Eröffnung in Königs Wusterhausen

Schon kurz vor der offiziellen Eröffnung um 12 Uhr zählte Event-Veranstalter Dirk Marx über 250 Fahrzeuge. Sie wurden von seiner 20-köpfigen Crew fachkundig eingewiesen, sodass sie das 1958 von dem britischen Künstler Gerald Holtom entworfene Peace-Zeichen für den weltweit ersten Ostermarsch für nukleare Abrüstung in London ergaben. Holtom zufolge soll es einen stilisierten Menschen mit - angesichts der waffenstarrenden Welt - hilflos nach unten gebreiteten Armen darstellen. Der umschließende Kreis symbolisiert die Erde.

Friedensandacht mit Pfarrer Ingo Arndt begleitet vom KWer Posaunenchor unter Leitung von Karsten Kalz. Quelle: Franziska Mohr

„Wir können keinen Weltkrieg verhindern, aber uns stets an die Worte des Philosophen Karl Jaspers ‚Der Frieden beginnt im eigenen Haus‘ erinnern“, unterstrich Dirk Marx das Motto der Veranstaltung. Das betonte auch der KWer Pfarrer Ingo Arndt: „Frieden fängt in unserem kleinen Alltag an. Daher wollen wir ein Zeichen der Hoffnung setzen.“ Begleitet wurde die Friedensandacht vom KWer Posaunenchor.

„Diese coole Sache unterstützen wir mit unserer Musik gern“, betonte der Senziger Kenneth Briesenick, der in der Band „Rising Backfire“ mitspielte.

Gäste auch aus Krummensee und Mahlow

Der Krummenseer Bernd Müller fuhr mit seinem Trabant Kübel, einem ehemaligen Grenztruppenfahrzeug, vor allem deshalb vor, „weil es mir um den Frieden schlechthin geht. Ich will keine Mauern mehr zwischen Menschen.“ Das unterstrich auch der Mahlower Steffen Zehl, der mit seinem Ford Modell A, Baujahr 1928, stolz eines der ältesten Fahrzeuge präsentierte. Mandy und Michael Baasner hatten Spaß, vor ihrer „Hochzeitsreise“, einem Dogde Charger, einem einst in den USA eingesetzten Polizeiauto, zu posieren. „Eigentlich wollten wir als Hochzeitsreise nach Vietnam fahren, aber das platzte aufgrund der Pandemie. Daher kauften wir den Oldie“, erzählte der Altmarker stolz.

Albrecht Krieger steuerte mit seinem VW Käfer, Baujahr 1958, auch noch so manche Anekdote bei. Schließlich hat sein Käfer knappe 1,2 Millionen Kilometer auf dem Tacho.

Das Fachsimpeln beobachtete Olaf Kuchenbecker, Geschäftsführer des 2016 gegründeten Hamburger Rekord-Instituts für Deutschland, einem Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London, auf das Genaueste. Heute als Rekordrichter unterwegs, verkündete er gegen 14 Uhr unter einem ohrenbetäubenden Hupen der knapp 350 Oldtimer und US-Cars: „Der Weltrekord ist geglückt!“ Er übergab eine Urkunde an das Rumblubber-Team mit Dirk Marx an der Spitze. Friedenstauben stiegen auf.

Albrecht Krieger mit seinem VW Käfer von 1958. Quelle: Franziska Mohr

Veranstalter Dirk Marx (l.) und Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Hamburger Rekordinstitut für Deutschland halten die Urkunde des Weltrekords in der Hand. Quelle: Felix Matthäi

Jeder Teilnehmer bekommt noch eine Urkunde zugesandt, mit der ihm die Teilnahme am „Rumblubbern“ als Bestandteil des Weltrekordes als das „größte Peace-Zeichen aus Fahrzeugen“ bestätigt wird. Zuvor aber gingen die Oldies und US-Cars noch auf „die Reise“ durch die KWer Ortsteile.

