Königs Wusterhausen

Verbandsvorsteher Peter Sczepanski steht weitere acht Jahre an der Spitze des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes MAWV. In der jüngsten Verbandsversammlung ist er mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden, teilt der MAWV mit.

Deshalb musste gewählt werden

Die Wahl wurde erforderlich, weil Sczepanskis erste Amtszeit im Dezember endet. „Altanschließer waren das Thema meiner ersten Amtszeit, in den nächsten Jahren stehen die Themen Trinkwassersicherheit, Klimaschutz, Digitalisierung, Gebührenstabilität und Kundenservice im Vordergrund“, sagte er nach seiner Wiederwahl.

Der MAWV wurde 1994 gegründet. Städte und Gemeinden in Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming sowie Oder-Spree sind Mitglieder. 115.000 Menschen leben im Verbandsgebiet, das von der Fläche so groß ist wie Berlin. Betriebsgesellschaft ist die DNWAB, die wie der Verband ihren Sitz in Königs Wusterhausen hat. Seit seiner Gründung hat der MAWV fast 400 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert.

Verbandsversammlung des MAWV entscheidet

Der Verbandsversammlung gehören Bürgermeister sowie Gemeindevertreter und Stadtverordnete aus den Mitgliedskommunen an. Sie tagt mindestens zwei Mal im Jahr und trifft alle wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel zu Gebühren oder Investitionen. Die Sitzungen sind öffentlich. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Unterspreewalds Amtsdirektor Henri Urchs, sein Stellvertreter ist Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos).

Der MAWV hat acht Wasserwerke und zwei Kläranlagen, es gibt 318 Pumpwerke. Beim Trinkwasser beträgt der Anschlussgrad 99,3 Prozent, beim Schmutzwasser sind es 94,6 Prozent. Das Leitungsnetz ist knapp 1000 Kilometer und das Kanalnetz knapp 900 Kilometer lang.

Von Frank Pawlowski