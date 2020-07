Königs Wusterhausen

Eine Online-Petition zur Rücknahme der Zwangsbeurlaubung von Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) ist von der Plattform Openpetition teilweise beanstandet worden. Grund sind einige Aussagen, deren Richtigkeit nach Ansicht der Plattform-Betreiber umstritten oder nicht hinreichend belegt ist. „Wir haben das selbst festgestellt“, sagte eine Sprecherin gegenüber der MAZ.

Petition musste pausieren

Die Unterschriftensammlung pausierte sogar für einige Tage. Inzwischen ist sie eingeschränkt wieder freigeschaltet, aber noch nicht mehr öffentlich gelistet. Besucher der Seite werden darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Berichterstattungen „mitunter ein anderes Bild des Sachverhalts“ darstellten, als im Petitionstext beschrieben. Die Plattform bittet daher darum, vor dem Unterschreiben auch diese Quellen zu berücksichtigen und möglichst noch weitere Informationen einzuholen.

Anzeige

Umstrittene Aussagen

So geht es um die Aussage in der Petition, die Beurlaubung habe unter Ausschluss des Bürgermeisters stattgefunden. In dem Audiomitschnitt von der Sitzung, der nun zur Petition gestellt wurde, ist zu hören, dass Ennullat selbst erklärte, er werde an dem Tagesordnungspunkt nicht teilnehmen. Als fragwürdig sehen die Plattform-Betreiber außerdem eine Aussage in der Petition zum Haushalt an. Sie widerspreche den Informationen, die aus Pressemitteilungen des Landkreises Dahme-Spreewald hervorgehen. Sie sind ebenfalls verlinkt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Das sagt die Einreicherin

Die Einreicherin der Petition, Heike Jakob aus Königs Wusterhausen, hält das Vorgehen der Plattform für ungerechtfertigt. „Angeblich ist es wegen Unwahrheiten, aber wir wissen, dass es Wahrheiten sind“, sagte sie. Den Petitionstext habe sie nicht verändert.

Ziel erreicht

Die Petition hat inzwischen vorzeitig die erforderliche Zahl von Unterstützern erreicht. Bis Freitag Nachmittag hatten 665 Königs Wusterhausener unterschrieben, fünf mehr als für die Anerkennung notwendig sind. Insgesamt gibt es 821 Unterstützende. Die Unterschriftensammlung läuft noch fünf Tage.

Die FWKW-Stadtverordnete und Ehefrau des Bürgermeisters, Katharina Ennullat, teilte dazu mit: „Dies belegt, dass die Menschen in KW die Hinterzimmerpolitik leid sind.“ Nicht die Mehrheit der SVV bestimme, wer Bürgermeister in Königs Wusterhausen ist, sondern die Wählerinnen und Wähler.

Nicht überwältigend

Linken-Fraktionschef Michael Wippold sagte hingegen, von einem überwältigenden Erfolg könne keine Rede sein. Gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten sei die Unterstützung für den Bürgermeister gering. Er glaubt, dass nach den jüngsten Hinweisen der Plattform manche Leute nicht unterschrieben hätten.

Anliegen von Openpetition

Openpetition ist eigenen Angaben zufolge eine gemeinnützige Initiative. Sie will Petenten unterstützen, damit ihre Anliegen in den zuständigen Parlamenten und Kommunalvertretungen beraten werden. Wenn eine Petition genügend Unterschriften bekommen hat, werden die gewählten Vertreter der Region um eine Stellungnahme gebeten.

Von Frank Pawlowski