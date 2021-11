Zeesen

Das Zeesener Schloss muss einmal eine prunkvolle Residenz gewesen sein, aber von der alten Pracht ist nicht mehr viel übrig. Seit gut zwanzig Jahren steht der 750-Quadratmeter-Bau, der einst Schauspieler Gustaf Gründgens gehörte, leer und verfällt zusehends. Eigentümer Maximilian Wolff macht nun aber offenbar ernst mit seinen Plänen, dort eine Seniorenresidenz einrichten zu wollen. Erste konkrete Planungen dafür wurden am Montagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt.

Der von Wolff engagierte Planer warf Entwürfe an die Wand, nach denen auf dem Gelände des einstigen Lustschlosses eine Wohnanlage für rund 160 Senioren mit seniorengerechten Einzelwohnungen und einer angeschlossenen Tagesklinik entstehen soll. Das eigentliche Jagdschloss, 1690 von Eberhard von Danckelmann erbaut, solle zur Begegnungsstätte werden.

Schlosspark soll zugänglich bleiben

Die Wohnungen, die teilweise auch in die Kavalierhäuser gebaut werden sollen, sind als kleine Ein- und Zweizimmerappartements mit 34 bis 62 Quadratmetern Wohnfläche geplant. Über medizinischen Service solle auf dem Areal die gesamte Versorgungsbreite des betreuten und altersgerechten Wohnen abgedeckt werden, hieß es. „Die Bewohner können gesund einziehen und können auch dann dort wohnen bleiben, wenn sie eine Vollpflege bekommen.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den wachsenden Ortsteil Zeesen könnte der Wohnkomplex am Zeesener See eine Art neues Zentrum werden. Eigentümer Maximilian Wolff hatte schon früher betont, dass er den barocken 35.000 Quadratmeter großen Park der Öffentlichkeit zugänglich machen will, entsprechend sehen die Pläne nun auch freien Zugang von der Dorfaue vor.

Baubeginn wohl nicht vor 2023

Der Ortsbeirat unterstützt das Vorhaben, zumal in Zeesen schon lange die Hoffnung keimt, dass das alte Schlossareal, in dem zu DDR-Zeiten ein Kinderheim untergebracht war, möglichst bald wiederbelebt wird. Ganz so schnell wird das aber nicht gehen. Um das Gelände als Seniorenwohnanlage nutzen zu können, ist ein Bebauungsplan notwendig. „Das Verfahren müssen wir erst einmal anschieben, das wird in diesem Jahr nicht mehr“, sagt der Ausschussvorsitzende, Tobias Schröter (SPD). Mit einem Baubeginn in den nächsten zwei Jahren sei daher kaum zu rechnen, zumal noch weitere Abstimmungen mit dem Denkmalschutz erforderlich sind.

Auch die Politik muss sich erst einmal eine Meinung bilden. Die Grüne Stadtverordnete Katerina Toth-Butzke bemängelte am Montag bereits die angedachte Größe des Projekts. „Dabei sehe ich auch Probleme mit der Verkehrsanbindung“, sagte sie. Der Planer verwies auch 80 geplante Tiefgaragenplätze. Eine Anlage mit weniger Bewohnern sei bei einem Objekt dieser Größenordnung nicht rentabel.

Von Oliver Fischer