Es ist inzwischen 14 Jahre her, dass die Königs Wusterhausener Netzhoppers ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt haben. haben. Die Volleyball-Bundesligisten zogen damals in die Bestenseer Landkost-Arena um, weil es in Königs Wusterhausen keine Halle gab, die den Anforderungen der höchsten Spielklasse entsprach. Der Stadt ist der Verlust ihrer erfolgreichsten Sportler seither ein Stachel im Fleisch. Das war einer der Gründe, weshalb man im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer Stadthalle auf dem Funkerberg beauftragte. Ein anderer: In der größten Stadt zwischen Berlin und Cottbus gibt es keine Räume für größere Veranstaltungen.

Vier Jahre später wurde die Ergebnisse dieser Studie nun erstmals vorgestellt – und sie bringen die Stadtverordneten in Zugzwang. Denn laut Studie könnte der Bau einer solchen Halle nicht nur kulturell sinnvoll sein, auch die Netzhoppers bräuchten sie mehr denn je.

Planer sehen Königs Wusterhausen als „Top-Standort“

Carsten Rennecke vom auf Hallenbau spezialisierten Büro Bevenue schätzte im Ausschuss für Stadtentwicklung ein, dass die Lage und Größe Königs Wusterhausens eine eigene Stadthalle rechtfertigen würde. „Die Stadt ist ein Top-Standort“, sagte er. Auch ohne Berliner Publikum gebe es im Einzugsbereich mehr als 300.000 potenzielle Besucher, vergleichbare Hallen existieren in der weiteren Umgebung nicht. „Die Stadt ist zudem gut angebunden, das spricht alles dafür“, so Rennecke.

Wenn man sich allerdings für den Bau einer solchen Halle entscheidet, dürfe man nicht zu klein rangehen. Schon für die Netzhoppers müsste die Halle deutlich größer sein als noch 2017 kalkuliert. Denn in den letzten Jahren haben sich die Anforderung der Volleyball-Bundesliga erhöht. Die Liga fordert inzwischen eine Kapazität von mindestens 2500 Zuschauern. Für Europäische Wettbewerbe soll die Deckenhöhe auch 12,50 Meter statt neun Meter sein. Beides erfüllt die Landkost-Arena in Bestensee nicht, weshalb die Netzhoppers zuletzt schon testhalber in die Potsdamer MBS-Arena ausgewichen sind – durchaus auch als Wink an die Königs Wusterhausener Stadtpolitik. „Wir wollen der Politik zeigen, was in einem besseren Umfeld möglich wäre. Unser Traum ist eine tolle Arena hier vor Ort“, sagt Netzhoppers-Managerin Britta Wersinger.

Selbst Landkostarena Bestensee nicht ausgelastet

Tatsächlich füllen die Netzhoppers derzeit allerdings nicht einmal die Bestenseer Landkostarena, in die nur 1000 Zuschauer passen. „Die Auslastung dort liegt bei Spielen zwischen 60 und 70 Prozent, das ist kein guter Wert“, so Rennecke. Der Experte sagt aber auch, dass ein großer Erfolgsfaktor von Volleyball-Bundesligaspielen der Unterhaltungswert ist. Und der komme bei einer Turnhalle wie der Landkost-Arena deutlich zu kurz.

„Wer einmal bei einem Spiel in der Berliner Schmeling-Halle war, der versteht, was Eventisierung bedeutet. Das Spiel ist dort fast nebensächlich“, so Rennecke. Heißt: Mit einer Vierseitarena, einer hochwertigen technischen Ausstattung, Videoleinwänden, Soundanlagen, Lichttechnik und Unterhaltungsprogramm lassen sich womöglich deutlich mehr Zuschauer zu den Spielen locken, hochwertigen VIP-Bereiche könnten auch neue Sponsoren anziehen. „Ein Verein braucht eine moderne Halle, um sich entwickeln zu können“, so Rennecke.

Schulen und Kitas in der Stadt Königs Wusterhausen vorerst dringlicher

Weil eine Ausrichtung auf Ballsport alleine aber nicht wirtschaftlich sei, müssten dann dort auch regelmäßige Konzerte und Live-Shows stattfinden. Vorstellbar seien zudem Messen oder Konferenzen. Dafür wiederum benötige es einen Betreiber.

Das alles würde viel Geld kosten und möglicherweise zu einem dauerhaften Zuschussgeschäft für die Stadt werden, die große Investitionen in die Bildungsinfrastruktur vor der Brust hat und deren Kämmerer Axel Böhm unlängst vor einem strukturellen Haushaltsdefizit warnte.

Entsprechend sehen die großen Fraktionen im Stadtrat eine solche Halle auch nicht als dringlichste Aufgabe an. „Schulen und Kitas gehen vor, das steht außer Frage“, sagt Tobias Schröter (SPD), Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss. Auch CDU-Fraktionschef Christian Möbus sieht die Stadt derzeit kaum in der Lage, eine solche Investition zu stemmen. Da aber die Planung für ein Projekt dieser Größenordnung Jahre in Anspruch nimmt, sei eine Debatte darüber dennoch lohnend, so Schröter. „Wir werden diskutieren, welche Schritte nötig sind“, sagt er. Dafür müsse die Politik aber zunächst klären, in welche Richtung sich die Stadt künftig entwickeln und welchen Stellenwert Kultur und Freizeit im städtischen Leben einnehmen sollen.

