„Lokalheld“ zeigt Angebote von Gewerbetreibenden in der Corona-Krise

Königs Wusterhausen

„Essen kann abgeholt werden.“ „Wir sind für euch da.“ „Sortiment erweitert.“ Das sind Einträge auf der neuen Internetseite, mit der Gewerbetreibende aus Königs Wusterhausen auf sich aufmerksam machen. In Corona-Zeiten will die virtuelle Litfaßsäule auf die lokalen Angebote hinweisen, die es trotz vieler Einschränkungen weiter gibt. Sie ist zugleich ein Aufruf an die Besucher, die Geschäfte und Lokale vor Ort zu unterstützen.

Seit wenigen Tagen online

Seit gut anderthalb Wochen ist die Seite lokalhelden.kw-city.de online. Besucher können sich alle Einträge anzeigen lassen oder eine Auswahl treffen. Die Angebote sind in verschiedenen Bereichen geordnet. Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Dienstleistung oder Reparatur & Handwerk können zum Beispiel angeklickt werden. Die jeweiligen Anbieter werden dann mit ihrer kurzen Botschaft an die Kunden angezeigt.

Informationen und Kontakt

Gaststätten weisen zum Beispiel auf ihren Liefer- und Abholservice hin. Ein Schmuckladen informiert über die Reparaturannahme während der beiden Markttage in der Bahnhofstraße, der Weinladen über den Außer-Haus-Verkauf an diesen Tagen. Telefonnummer, Internetseite und sogar der Weg zum Anbieter werden angezeigt.

Ehrenamtliches Projekt

„Niemand verdient Geld damit, wir machen alles ehrenamtlich“, sagt Anne Jurk vom Kultur-Kino Capitol. Sie ist eine der Initiatoren der Lokalhelden-Plattform. Die Idee entstand, als die strengen Corona-Verbote in Kraft traten und die meisten Geschäfte und Gaststätten schließen mussten. Sie sollten auf sich aufmerksam machen und die Königs Wusterhausener zugleich sehen können, was sie in der Stadt weiterhin nutzen können.

Reger Austausch auf Facebook

Die Lokalhelden-Seite wurde schon weit über Tausend Mal aufgerufen. In der gleichnamigen Facebook-Gruppe findet ein reger Austausch statt. Anne Jurk hofft, das sich noch mehr Unternehmen beteiligen, auch aus Wildau und anderen Nachbarorten sind sie willkommen. „Auf ihre Mitarbeit sind wir angewiesen.“ Die Gewerbetreibenden tragen auf der Seite selbst ein, was sie anzubieten haben, und können Fotos hochladen.

Die Königs Wusterhausener Unternehmerin Jana Stecher hat das Konzept entwickelt, wie zuvor schon eine erfolgreiche Plattform für die Corona-Nachbarschaftshilfe. Sie berät Unternehmen und Organisationen beim Aufbau digitaler Strukturen. „Wir versuchen, die lokalen Angebote zu bündeln“, sagt sie. In der Vernetzung sieht sie eine große Chance. „Das macht den Handel vor Ort attraktiv.“

Auch nach Corona sinnvoll

Jana Stecher glaubt, dass die „Lokalhelden“ auch nach Corona fortbestehen sollten. In welcher Form das geschehen könnte, ist aber noch ungewiss. Möglicherweise schreibt sich das der Verein Citypartner auf die Fahnen, der ebenfalls zu den Initiatoren des Projekts gehört. Webdesigner und Vereinsmitglied Steffen Reddig hat die Lokalhelden-Seite entworfen und betreut sie ehrenamtlich. „Die Lokalhelden sind ein Zeichen nach außen, dass Region lebt“, sagt er.

Von Frank Pawlowski