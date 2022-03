Königs Wusterhausen

Anwohner können wieder ihre Räder bei den Mitarbeitern der Prävention der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald kostenlos codieren lassen. Interessierte Bürgerinnen und Bürgern können am heutigen Dienstag, dem 15. März, zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion in der Köpenicker Straße 26 in Königs Wusterhausen vorbeikommen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Fahrräder werden dabei mit einer personengebundenen Buchstaben- und Zahlenkombination versehen. Die Codierung kann aber auch für andere Wertgegenstände verwendet werden. Mit dem Code-Generator vom ADFC-Fachausschuss Technik kann jeder in wenigen Schritten den für ihn geltenden Code ermitteln. Die Fahrradcodierung soll in erster Linie eine Vorbeugungsmaßnahme gegen den Fahrrad-Diebstahl sein. Der Code wird gut sichtbar am Fahrrad angebracht und soll potenzielle Fahrraddiebe abschrecken, da der Weiterverkauf eines gestohlenen Fahrrades durch eine Codierung wesentlich erschwert wird.

Fundämter und Polizeidienststellen sind in der Lage, den Code zu lesen. Aufgefundene Räder können dem Eigentümer schnell zugeordnet und übergeben werden. Der Code lässt sich nicht entfernen, ohne auffällige Spuren zu hinterlassen.

Interessierte bringen bitte Ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis mit. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen den Eigentumsnachweis und eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

