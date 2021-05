Königs Wusterhausen: Polizei ermittelt wegen Jugendliche

Königs Wusterhausen

Seit dem Mittwoch, 28. April, ermittelt die Kriminalpolizei in Königs Wusterhausen zu zwei Straftaten und sucht Zeugen, die bei den Fällen helfen können. Am Mittwochabend soll sich auf der Wiese neben dem Jagdschloss eine Schlägerei ereignet haben. Einsatzkräfte schauten beim Jagdschloss nach, trafen aber weder den verletzten Mann noch die Angreifer an. Bei den Personen, die den Mann angegriffen haben sollen, soll es sich um eine Gruppe von etwa sieben Jugendlichen handeln. Der Verletzte sei ein 25-30 Jahre alter, blonder Mann gewesen sein.

Jugendliche sollen einen Mann ausgeraubt haben

Wenig später hatten Jugendliche an der Mühleninselbrücke dann einen weiteren Mann ausgeraubt. Hier wurden die Täter beschrieben als vier etwa 14 bis 16 Jahre alte und etwa 160 bis 170 Zentimeter große Jugendliche, die Jogginghosen der Marke Adidas in den Farben hellblau/weiß, dunkelblau und schwarz trugen. Sie sollen einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauem mittellangen Haar und einem auffälligen roten Metallkrückstock Bargeld gestohlen haben.

Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen

Die Kriminalpolizei möchte herausfinden, ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen und sucht daher nach Hinweisen. Wer in den Abendstunden des 28. April etwas beobachten konnte, Hinweise auf die beschriebenen Personen geben kann oder selbst beteiligt war, kann sich an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 03375 2700 wenden. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet entgegen.

Von MAZonline