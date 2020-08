Königs Wusterhausen

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen zu versuchten Fahrrad-Diebstählen am Dienstag der Vorwoche vor dem Bahnhof werden nun die Besitzer der teilweise erheblich beschädigten Fahrräder gesucht. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat an seinem Fahrrad am oder nach dem 11. August Beschädigungen festgestellt, nachdem das Rad vor dem Bahnhof angestellt worden war? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Köpenicker Straße unter der Rufnummer 03375/27 00.

Von MAZonline