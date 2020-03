Am Bahnhof in Königs Wusterhausen belästigte ein 19-Jähriger am Wochenende eine 17-Jährige. Der Täter wurde von der Polizei gestellt. Dabei zeigte sich nicht nur, dass er mit 2 Promille betrunken war, sondern auch, dass es sich dabei um einen von der Polizei bereits bekannten Täter handelt. Gegen ihn wird ermittelt.