Königs Wusterhausen

Wie die Polizei informiert, endeten die Touren mehrerer Autofahrer am Sonntag mit Verkehrskontrollen, die Blutproben zur Folge hatten. Zur Mittagszeit war ein Pkw VW in der Berliner Straße von Königs Wusterhausen überprüft worden, bei dessen 40-jährigem Fahrer der Drogenvortest positiv auf Cannabis anschlug.

Damit nicht genug, wurden im Fahrzeug betäubungsmittelverdächtige Substanzen fest- und sichergestellt. Kurz vor 18 Uhr war es der 42-jährige Fahrer eines Ford-Kleinwagens, der in der Goethestraße von Königs Wusterhausen gestoppt wurde. Der Messwert des Atemalkoholtests bei ihm lag mit 1,95 Promille deutlich im Bereich einer Verkehrsstraftat.

Nur eine Stunde später wurde in Bestensee ein Pkw Dacia in der Hauptstraße gestoppt. Da der 33-jährige Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen aufwies, wurden Drogenvortests durchgeführt, die positiv auf Kokain und Amphetamine reagierten. Darüber hinaus war der Mann einem Atemalkoholtest zufolge mit 1,09 Promille alkoholisiert. Auf der Bundesstraße 246 zwischen Mittenwalde und Telz stoppten Polizeibeamte gegen 22.30 Uhr einen Opel, dessen 27-jähriger Fahrer mit einem Atemalkohol-Messwert von 2,43 Promille weit im Bereich einer Verkehrsstraftat lag. Auch sein Führerschein wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens beschlagnahmt. Wiederum eine halbe Stunde später wurde in der Yorckstraße von Mittenwalde ein 35-jähriger Seat-Fahrer positiv auf Cannabis und Amphetamine getestet. In allen Fällen wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Schönefeld: Frau bei Unfall leicht verletzt

Ein Renault-Transporter war am Sonntag zwischen Schönefeld-Süd und dem Flughafen nach einer Unaufmerksamkeit der Fahrerin auf einen Pkw Kia aufgefahren.

Die 20-Jährige hatte dabei leichte Verletzungen erlitten, die ambulant im Rettungswagen versorgt werden konnten. Bei der vorläufigen Sachschadensbilanz von etwa 20 000 Euro war der Pkw ein Fall für den Abschleppdienst.

Von MAZOnline