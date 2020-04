Königs Wusterhausen

Die Kriminalpolizei sucht zu einem Diebstahl in Königs Wusterhausen am 3. März einen Mann. Der Unbekannte hatte in einer Supermarkt-Filiale in der Luckenwalder Straße aus der Kasse einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet und war geflüchtet. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, von schlanker Statur und 1,80 Meter groß beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch in ortsüblichem Dialekt. Er trug kurzes, dunkles Haar, hatte braune Augen und eine Narbe an der rechten Augenbraue. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen bis olivgrünen Jacke und dunkelblauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter 03375/ 2700 entgegen. Mehr Infos unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.

Anzeige

Von MAZonline