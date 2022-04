Königs Wusterhausen

Im Rahmen ihrer Ermittlungen zu vier Wohnungseinbrüchen und zu zwei weiteren Einbruchsversuchen bittet die Kriminalpolizei der Polizei-Inspektion Dahme-Spreewald die Bevölkerung um Mithilfe.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am 6. Juli 2021 waren Unbekannte in Dannenreich, Friedersdorf und Zernsdorf in Einfamilienhäuser eingedrungen. Sie haben die Zimmer durchsucht und unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. In zwei Fällen wurden der oder die Einbrecher durch anwesende Hausbewohnerinnen verschreckt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?. Quelle: Polizei

Im Nachhinein konnte ein sogenanntes Phantombild erstellt werden, das jetzt veröffentlicht wurde.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild und kann sachdienliche Hinweise zu dieser Person oder ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?

Wenden Sie sich bitte unter Telefon 03375/27 00 an die Polizeiinspektion in Königs Wusterhausen.

Von MAZonline