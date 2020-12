In Königs Wusterhausen wurde am Montag eine Frau am Bahnhof von einem 29-jährigen Mann belästigt und schließlich mit dem Tod bedroht. Ein 43-Jähriger ging dazwischen und wurde von dem Angreifer verletzt. Auch gegenüber den Polizisten leistete der Mann Widerstand. Es handelt sich um einen bereits polizeibekannten Mann.