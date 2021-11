Sechs Monate war das Team als Klangsucher an zehn historischen Orten in Brandenburg unterwegs. Es wurden die jeweils typischen Geräusche, Klänge und Töne aufgezeichnet. Am Wochenende wurden diese Klangwelten in der Industriekultur das erste Mal auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen präsentiert.