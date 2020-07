Königs Wusterhausen

Kurz vor der Stadtverordnetenversammlung am Montag in der Paul-Dinter-Halle haben Unterstützer von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) gegen dessen Zwangsbeurlaubung protestiert. Sie forderten, die Beurlaubung zurückzunehmen. An der Kundgebung vor der Halle nahmen rund 60 Menschen teil. Bei der ersten Pro-Ennullat-Demo vor zwei Wochen waren es rund 120 Teilnehmer.

Sabine Goltze hat die Kundgebung für den Bürgermeister organisiert. Quelle: Frank Pawlowski

Initiatorin Sabine Goltze war dennoch mit der Resonanz zufrieden. Die geringere Teilnehmerzahl führte sie vor allem darauf zurück, dass Ferienzeit ist. Teilnehmer konnten sich zu Wort melden. „Es wird Stimmung gegen die Person des Bürgermeisters gemacht. Wir nennen das Machtmissbrauch“, sagte eine Frau. Die Demonstranten standen auf dem Hallengelände kurz hinter der Einfahrt in der Maxim-Gorki-Straße. Die Kundgebung begann eine halbe Stunde vor der SVV, die ab 17 Uhr in der Dinterhalle tagte. Trillerpfeifen waren verteilt worden.

Pfeifkonzert und Buhrufe

Ankommende Stadtverordnete wurde mit einem Pfeifkonzert und Buhrufen begrüßt. Besonders laut wurde es, als SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz ankam. Er lief an den Demonstranten vorbei zum Tagungsort. Er schaute kurz zu ihnen, lächelte dabei.

Teilnehmer der Kundgebung ihren Transparenten. Quelle: Frank Pawlowski

Sabine Goltze war außer sich darüber. „Dieses Lachen ist eine Sauerei. Keiner hat den Arsch in der Hose, herzukommen und unsere Fragen zu beantworten“, sagte sie ins Mikrofon. Zuvor hatten mehrere Redner den mehrheitlichen SVV-Beschluss zur Beurlaubung Ennullats kritisiert. Es werde versucht, das Wahlergebnis „mit allen Mitteln“ zu korrigieren, hieß es. Von „Schmierentheater“ war die Rede. Brigitte Janke hatte eine Zettel mit der Aufschrift „Hände weg von unserem Bürgermeister“ umgehängt.

„Recht auf Meinungsfreiheit“

Der Fraktionschef von FWKW, Thomas Stiller, ergriff das Wort. Er beklagte, dass die Veranstalter in sozialen Netzwerken diffamiert würden. „Wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit, das nehmen wir uns hier.“ Er berichtet, dass mit der Petition zur Rücknahme der Zwangsbeurlaubung 5800 Menschen erreicht worden seien, 670 hätten sie unterschrieben, davon 538 Königs Wusterhausener. 660 müssen es ein, damit der Stadtrat sich mit der Forderung beschäftigt.

Wolfgang Lemke von den Linken findet die Beurlaubung des Bürgermeisters nicht richtig. Den Kurs seiner Fraktion im Stadtrat kritisiert er. Quelle: Frank Pawlowski

Der AfD-Fraktionschef Jan Schenk sprach ebenfalls zu den Demonstranten. Er sagte, über die Beurlaubung hätte im öffentlichen Teil der SVV beraten werden müssen. „Die Kommunalverfassung ist eindeutig mit Füßen getreten worden“, sagte er. Unter den Demonstranten war Wolfgang Lemke von den Linken. Er trägt den Kurs seiner Fraktion im Stadtrat gegen den Bürgermeister nicht mit. „Solche Machenschaften sind mir fremd“, sagte er am Rande der Kundgebung. Ennullat sei politisch nicht gewollt, meinte er.

Beschluss in der SVV

Swen Ennullat war am 18. Juni im nichtöffentlichen Teil der SVV mit sofortiger Wirkung für drei Monate beurlaubt worden. Die SVV-Mehrheit von SPD, Linken, CDU, Bündnisgrünen, Wir für KW/BVO sowie zwei fraktionslosen Stadtverordneten wirft ihm vor, Beschlüsse nicht umzusetzen. FWKW, AfD sowie UBL/UFL stehen hinter Ennullat und vermuten, dass seine Abwahl vorbereitet wird.

Sabine Goltze kündigte weitere Protestkundgebungen an. Es werde sie wahrscheinlich vor jeder SVV geben, sagte sie.

Von Frank Pawlowski